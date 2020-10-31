娛樂8點半》老一輩愛講「門當戶對」，此話一出總讓新時代女性聽了不以為然，但換個方向想想，難道不是過來人在暗示婚姻實在大不易，人生漫漫，能盡量減少差異分歧，可能對感情比較有助益？而也有許多女性覺得有錢是萬能，但「豪門媳婦」這飯碗實在難捧，多少女星當年風光甜嫁，能安逸幸福走到最後？

女星王靜瑩演藝事業橫跨時尚、唱片及演員，三棲的她其實是模特兒出身，可以說從小美到大，她少女時期因身材高挑加上臉蛋秀麗，才15歲就被星探發掘，進入了模特兒圈，被認為顏值不輸王祖賢、林青霞，讓人眼睛一亮。

王靜瑩有「漂亮寶貝」封號，全盛時被認為美貌不輸王祖賢、林清霞，電影圈邀約不斷。(中時資料照片)

王靜瑩出道後很快累積知名度。在模特兒產業還不是很盛行的當時，她堪稱台灣最早走紅的「初代超模」，還有一個響亮的封號「漂亮寶貝」，電影圈也看中她的美麗資質，片約紛至沓來，王靜瑩的第一部電影，就是和劉德華合作演出《異域》，之後還2次主演趙文卓的《黃飛鴻》系列電影，「十四姨」兼具優雅與性感的魅力，至今仍讓人印象深刻，在90年代，大導陳凱歌曾公開稱讚王靜瑩是兩岸三地他見過「最美的女孩」，一度被外界當作是關之琳的接班人。

事實上王靜瑩的人生前半段，可以說是一帆風順，雖出身單親家庭，但受到良好的照顧與教育，好好地念了書，出道後在圈內也發展得很好，不愁吃穿，生活沒什麼坎坷，而美人如她，自然身旁充滿了追求者，緋聞不斷，直到2004年公開婚訊，點頭嫁給「南港輪胎小開」陳威陶，沒想到讓她狠狠跌了一跤。

王靜瑩最終嫁入豪門，但才一年，就帶著傷開記者會，痛訴被家暴。(中時資料照片)

陳家是台灣望族，後代陳威陶身價自然相當雄厚，又長得英俊，王靜瑩這段豪門婚因此備受期待，被認為郎才女貌根本現代童話故事，當年轟動全台，但她升格豪門媳後不久，就爆出美夢變惡夢，王靜瑩隔年帶傷開記者會，控訴遭陳威陶家暴，透露結婚不到2個月，丈夫就對她施暴，連她快臨盆時都狠心動手，次數不只1、2次，最慘的一回，是兩人在咖啡廳發生爭執，對她潑水又拿玻璃杯打人，導致她破相滿臉鮮血，因此申請保護令。

王靜瑩這段豪門婚才3年多就破局，為了爭取兒子「小蝦米」的撫養權，兩人開始了離婚大戰，陳威陶反咬指控王靜瑩吸毒，雙方狂掀醜事吵得不可開交，拖了2年多才終於離婚，而王靜瑩為了兒子身心發展，離婚後選擇退一步，跟前夫保持友好關係，好好撫養孩子長大，2015年陳威陶另娶小20歲另娶嫩妹，生下一女，王靜瑩已經可以平靜送上祝福。

(中時新聞網)