中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會第七、八屆理事長林正雄將在十一月四日卸下理事長重擔，首度談過去年六年任內的點點滴滴，以及完成的五大成果，他很自豪，能帶領全體房仲業打進「亞洲盃」，促成多國的國際友會交流。

今(二○二○)年台灣房市扭轉新冠肺炎的衝擊，並在資金狂潮帶動，上演成交放量的大復活戲碼，看到房仲業從業人員重拾笑容，也讓卸下全聯會理事長重擔的林正雄滿心歡喜。

林正雄談到六年前臨危授命披掛上陣，擔任不動產仲介公會全國聯合會理事長一職，當時內心可說是誠惶誠恐，因為，二○一四年正是房市從多頭轉空的最不好年代，房市籠罩在「房地合一稅」即將開徵的陰影下，而二○一六年正式上路後，當年更創下二四．五萬棟的窒息量，可說房仲業的「寒冬」來臨。

林正雄表示，台灣房市的榮枯關係著不動產仲介經紀業的生存命脈，成交量萎縮，代表房仲業「沒生意可做」，人人都要喝西北風了。

成果一：推動產業革新

六月十七日當選全聯會第七屆理事長那時，還來不及高興，心裡全懸在被房仲業視為世紀惡法的「二類謄本」新制即將在九月十五上路的這件事上，他說，「這攸關數十萬名不動產從業人員的生計，若貿然上路，房仲業可能倒掉一大半。」

「國家的政策法令並非一個人民團體或少數人可以逆轉，然而儘管困難重重，但我很清楚，維護全體會員權益，是全聯會理事長最重要的工作，必需全力以赴責無旁貸。」

經過多方奔走，先後拜會行政與立法部門，多次協商仍無法化解新制上路的危機， 最後，全體理監事一致認為，此事將對整體不動產業界帶來不可彌補的傷害，決議改走激烈的抗爭路線，號召三萬名從業人員八月二十日走上街頭，林正雄說，「各地方公會理事長甚至都有上街頭被扣押的心理準備！」

不動產業界的全面串聯，驚動政府高層與檢調單位，在離新制公告前二十天，竟奇蹟似地翻轉成功，內政部宣布，由於二類謄本新制影響不動產登記制度公示原則與土地利用，待修正之後再行施行，林正雄為房仲產業打了一場漂亮的仗。

不只扭轉二類謄本新制上路，內政部一度認為房仲收費太高，有意調降房仲收費費率，也在林正雄疾呼下，促成監察院對內政部提出糾正案，最後保住房仲服務費報酬六％上限。

「勇於站在第一線溝通，逆轉不利不動產業界長期發展諸多重大法規，是因為我相信房仲行業是以服務為出發，努力在幫民眾找到一個家。」

成果二：社會公益

原本號召萬人走上街頭後來雖喊停，但全聯會把產業大團結的這股凝聚力，轉變為「820房仲公益日」，每年八月二十日，號召全台房仲從業人員，挽起袖子捐出熱血，多年來，累計已捐出三萬袋熱血。

此外，也把行之多年的全聯會高爾夫球聯誼賽，擴大為公益賽型態，輪流在六都舉辦同時，更捐款給六都的弱勢團體，會員交流運動之餘也能兼顧公益，提升房仲產業的社會好感度。

成果三：金仲獎走國際規格

二○一九年九月，被稱為房仲業界金馬獎的「金仲獎」頒獎典禮，更打造國際規格，邀國際友會領導人來台觀摩，且首次同步進行電視轉播，總統蔡英文更親臨現場頒獎勉勵從業人員，讓得獎者增添無限榮耀。

林正雄向勇者致敬指出，接受挑戰是人生的信仰，而能完成使命，就是勇者的日常！

成果四：增進國際交流

林正雄以打亞洲盃出發，積極發展國際交流，在其任內，已和美國、日本、香港全聯會締結姊妹會，也和包括馬來西亞、柬埔寨、越南、菲律賓等各國全聯會，簽訂MOU合作備忘錄，並進行經驗交流，為會員日後的世界盃提前做好鋪路的準備。

成果五：提升全聯會能見度

近年房地產稅制改革頻仍，造成經營者及從業人員極大的困擾，他任內積極針對產業重大議題舉辦論壇及研討會，邀請眾多專業人士及學者共同探討議題，以作為提供政府參考之建言，論壇規模盛大，議題切中時事，每年皆引起媒體高度關注及報導，成功提升全聯會之公信力與影響力。

如今任期屆滿即將交棒卸任，他非常謝謝理監事及各房仲會員的支持，同時也期許下一任全聯會理事長張世芳，「方向對了，就不怕路遠！」繼續帶領會員一起完成不動產仲介業的亞洲盃，團結一心再創產業新高度，更讓不動產仲介經紀產業有朝一日，能夠成為下一個台灣產業之光。

(本文摘自《理財周刊 1053期》)

《理財周刊 1053期》

(中時新聞網)