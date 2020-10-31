民眾買房、賣房，多數會找房仲業者，仲介是買賣雙方的橋梁，若這個橋梁如豆腐渣工程，只賺黑心錢，那消費者權益誰來把關？

永慶房產集團願意當消費權益的守護者，董事長孫慶餘一句「消費者在意的房價公開透明，永慶帶頭來做！」去(二○一九)年永慶房屋領先政府，主動將「實價登錄完整揭露至門牌」！

旗下加盟品牌永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產也陸續跟進，至今年六月加盟三品牌全面落實，永慶集團成為全台第一，也是唯一將成交行情揭露至門牌的集團！

今年八月永慶房屋再丟出消費者權益保障震撼彈，提出「兩大誠實房價保證」，宣示保證完整揭露成交行情至門牌，若未能落實造成客戶損失，最高補償三百萬元！

牽猴仔依然黑心 消費爭議不斷

有一位老伯伯，考量退休後的生活，打算賣房養老，卻慘遭黑心仲介聯手投機客坑殺，刻意拿附近較低的成交行情誤導他低價出售，接著再轉手高價賣出，短期內低買高賣從中賺差價。永慶房屋電視廣告「退休老伯伯賣屋」改編真人真事，上線後引起消費者共鳴。

而另一支廣告「小夫妻買房」描述兩夫妻辛苦存錢買房，卻遇上黑心仲介刻意隱瞞前屋主幾個月前才買的價格，讓這對夫妻在資訊不透明的情況下誤判行情，被引導出了高價買屋，這樣的故事，你是否也覺得熟悉？

孫慶餘感慨地表示：「早年的『牽猴仔』換上西裝依然黑心！」看不慣房仲業無法可管，資訊不透明，賺差價坑殺消費者的事件頻傳，早在三十多年前，他就從美、日引進並推動「新式仲介」，後再推動《不動產仲介經紀業管理條例》立法。

房仲業立法二十年通過，房仲業看似早已步上軌道，卻因為部分黑心仲介玩弄實價登錄、勾結投機客，頻頻出現低買高賣的亂象，因此繼推動「實價登錄揭露至門牌」後，永慶房屋決定再推「兩大保證」，孫慶餘堅持的依然是創業初衷，要提供消費者一個公平交易的環境。

實價登錄3.0+永慶兩大保證

「先誠實再成交」是永慶人的DNA，永慶房產集團業務總經理葉凌棋分享，「不買房子、不賣房子，只提供實實在在的資訊與服務。」是孫董事長三十二年來的主張，拒絕與投機客合作，並建立投機客資料庫，目前已列管超過七千筆名單，多年來已拒絕上百億商機。

另外政府現行實價登錄，只以門牌號碼三十號為區間，給了黑心仲介操作價格的空間，當資訊不透明，房價就有可能被不當炒高，因此永慶房屋除了有「實價登錄3.0」服務，又再提出「兩大誠實房價保證」以保護消費者權益。

永慶房屋總經理吳良治強調，秉持「先誠實再成交」的精神，永慶房屋不僅提供《實價登錄3.0-誠實房價報告書》，只要是永慶成交的行情資訊皆完整揭露至門牌，更加碼「兩大誠實保證」，若有故意隱瞞成交行情資訊，以致賣方有低賣之情形，永慶房屋承諾退還已收賣方全額服務費。

如銷售物件為一年內買賣取得，永慶房屋將提供屋主聲明取得之價格給買方參考，若未提供導致買方有買貴的情形，永慶房屋承諾補貼最高新台幣三佰萬元價差給買方。

一輩子賺的辛苦錢，只求圓一個家的夢想，買房是人生大事，房仲業者居中扮演舉足輕重的角色，吳良治特別提醒消費者，為避免遇上黑心仲介刻意隱瞞或選擇性提供行情，建議出價前應先上網「永慶房仲網-實價登錄3.0專區」或到永慶房屋門市，索取「誠實房價報告書」，讓自己能精準掌握透明資訊，安心做出決策。

永慶房屋成為房仲業良心

吳良治透露，為防止員工球員兼裁判，永慶房屋明文規定員工買賣屋必須通報，且二年內不得轉賣（主管則為三年），就是不希望同仁因了解房地產資訊而投機炒作。

孫慶餘從落實「新式仲介-不賺差價、只收服務費」的經營模式成立永慶房屋，成為房仲業的模範生，一路走來秉持「先誠實再成交」的精神，不斷超前同業推出各項保障消費者行動，支持居住正義。

永慶擦亮「房仲第一品牌」的金字招牌，善盡企業社會責任，期待同業也跟進響應，一同讓台灣的房屋交易市場更和諧、進步。

(本文摘自《理財周刊 1053期》)

《理財周刊 1053期》

(中時新聞網)