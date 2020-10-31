泰國近日發生一起駭人命案，一名獨居老翁28日被人發現死亡在河邊住處，遺體卡在樓梯，腹部幾乎遭掏空，包括胃、腸子等內臟都不見。警方初步推測，老翁應是病逝，遺體遭泰國「財富象徵」的巨大水蜥蜴（Varanus salvator）啃食。

根據泰國媒體《Komkhaotuathai》的報導，位在夜功府的一名獨居老翁蘇泰（Suthat Puangkaew），被發現在河邊住處死亡，當警方到場時發現遺體遭到嚴重破壞，腹部臟器包括胃袋和腸子都不見。警方初步研判，老翁死亡超過5天，陳屍於高腳木製建築住處外、靠近河邊的樓梯上，被發現時上身赤裸只穿短褲，屍體附近有泥土痕跡。

警方表示，老翁生前罹患肺病，加上獨居，可能因此在病逝後沒有被人發現，結果引來河中棲息的水巨蜥覓食，屍體被拖到樓梯卡住。

水巨蜥在泰國相當常見，大多生活於山區流溪附近，成年的巨蜥體長平均約1.5公尺，最長可達3公尺，體形和印尼科摩多巨蜥類似。在泰國，水巨蜥被視為財富象徵，在曼谷的藍比尼公園內，估計有400至500隻巨蜥放養，之前也曾發生嬰兒遭巨蜥啃食的事件。

(中時新聞網)