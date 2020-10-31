長期肩膀痛令人直覺想到五十肩，但也可能是「帕金森氏症」前兆。台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學指出，帕金森氏症與老化、生活型態種種因素有關。65歲以上好發率約為1%，80歲時激增至2%-4%。隨著年齡老化，多巴胺分泌不足，出現症狀的比例上升，應及早發現避免延誤診斷時機。

葉篤學表示，曾有病患因肩膀僵硬、動作遲緩，誤以為是五十肩至骨科、復健科求診，都未得到良好改善，最後來到神經內科就醫，發現面部表情不自然以及拍打、握拳等動作困難，才找出是帕金森氏症造成。

(圖/今健康提供)

台灣動作障礙協會列出的帕金森氏症十大症狀包括：手在休息放鬆時出現顫抖、走路時手不會擺動、站立時身體向前彎曲、走路時一隻腳拖在後面、步伐小常跌倒、覺得懶洋洋做事沒動力、頸部後方或肩膀常疼痛、刻意避開和聊不來的人相處、音調變小或沙啞、寫字變慢、字體變小等等。

葉篤學指出，一些造成生活困擾的症狀，也可能是帕金森氏症的外顯徵兆，有患者形容自己走路時像拿破崙行軍，手臂無法自然擺動。也有患者經常夜半做夢肢體揮動或大叫，連帶影響家人感情。

葉篤學解釋，人體中腦的黑質細胞通常減少至70%-80%，才會出現帕金森氏症的臨床症狀。病患只要及早就醫，可用影像檢查多巴胺轉運體以輔助診斷。當上述症狀中10項出現3項以上，最好盡早注意，是否有帕金森氏症可能。

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妥善照護能活超過20年 帕金森氏症患者不必悲觀

台灣帕金森之父、陸清松教授指出，帕金森氏症會引起手抖、僵硬、動作慢，外顯症狀相對明顯，容易影響外界觀感與社交關係，但卻是一種可控制、可治療的良性疾病，因此適當且穩定的治療，對病人相當重要。

陸清松表示，帕金森氏症病人的治療歷程，可分為3大階段。確診後前7年是「蜜月期」，透過藥物與運動，病人多可維持正常生活；第7年至第14年為「工作期」，接受妥善照護，病人可保有工作能力；第14年後進入「退休期」，採用合併治療可獲得良好生活品質，患者勿須過度悲觀。

陸清松舉例，一名帕金森氏症患者，治療後出現無法控制顫動的「異動症」，因要參加女兒婚禮而尋求醫師協助，透過新劑型藥物以及合併治療，大幅改善了異動症問題，也順利參與女兒出嫁，享受更好的人生。

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減少異動症與斷電困擾 帕金森氏症的新治療方式

台灣動作障礙學會理事長巫錫霖指出，治療帕金森氏症的最大挑戰，是如何讓病人體內的藥物濃度維持在有效區間。由於病程進展，患者的多巴胺細胞逐漸凋亡，藥效區間也隨之縮窄，而藥物濃度過高會引發異動症，導致病人無法控制身體顫動。相反的，藥物濃度太低，會使病人出現「斷電」現象，想動卻動不了，意識清醒而無法動作，往往大感挫折。

巫錫霖說明，帕金森氏症的治療有兩大目標，第一，在用藥後一小時內能夠作用；第二，要能讓體內藥物濃度維持恆定。這兩項也是用藥的主要困難。目前二合一新劑型藥物，同時兼具短效的藥物作用速度，也能維持長效的藥物濃度，解決患者發生過度的異動症或斷電情形。巫錫霖提醒，有用藥困擾的帕金森氏症病人，可與主治醫師討論適合自己的治療方式，平日也要維持運動習慣，有助於改善健康延緩惡化。(網頁編輯梁惠明)

(中時新聞網)