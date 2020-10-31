蘋果（Apple）iPhone 12系列中的iPhone 12以及iPhone 12 Pro已率先開賣。回溯蘋果iPhone史，iPhone 12可說是蘋果連續第三年推出的6.1吋款式，如果你好奇iPhone 12與iPhone 11、iPhone XR在機身上有哪些不同，到底需不需要升級？一起來看看對比圖吧！

iPhone 12、iPhone 11以及iPhone XR機身設計略有不同

iPhone 12、iPhone 11以及iPhone XR這3款6.1吋的iPhone中，iPhone 12外誆改為方正設計是最為明顯的改變。此外，機身整體尺寸也因為邊框黑邊略為縮小，顯得機身更為小巧一點。

側邊機身的設計上，iPhone 12系列的SIM卡卡槽都移到左側，iPhone 11以及iPhone XR則都是在右側。右側的側邊鍵（電源鍵）位置，iPhone 12的也略往下移。四周邊框上可見的銀色天線，在iPhone 12上的位置也與另外兩款機種不同。這3款手機通通都沒有3.5mm耳機孔，而iPhone 12底部開孔的位置，改與其他iPhone 12系列一樣，左右邊開孔數量不一樣，這一點的話，在iPhone 11、iPhone XR當中底部開孔數都是一樣的（底部右側開孔是speaker）。

iPhone 12（綠色）、iPhone 11（紫色）、iPhone XR(藍色）右側對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12（綠色）、iPhone 11（紫色）、iPhone XR(藍色）左側對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12（綠色）、iPhone 11（紫色）、iPhone XR(藍色）底部對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12（綠色）、iPhone 11（紫色）、iPhone XR(藍色）底部對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12（綠色）、iPhone 11（紫色）對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro（左）與iPhone 11 邊框對比。（黃慧雯攝）

相機的部分，iPhone XR僅有單顆主鏡頭，是跟另外2款機種明顯的區別。iPhone 11以及iPhone 12都是雙鏡頭（上方是廣角鏡頭、下方是超廣角鏡頭），且主鏡頭模組基板採用磨砂設計，也都相同。

iPhone 12 Pro（左）與iPhone 11 TrueDepth相機位置對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro（左）與iPhone 11 TrueDepth相機位置對比（2）。（黃慧雯攝）

此外，iPhone 12的TrueDepth相機（原深感測相機）位置（俗稱的瀏海，從對比圖（途中照片是iPhone 12 Pro對比iPhone 11)，瀏海寬度略為減少，感測器的排列也更緊湊一些，部分感測器的位置有所調動，是很細微處的不同。

iPhone 12、iPhone 11以及iPhone XR規格對比。（製表／黃慧雯）

當然這3款機種還有較為明顯的差距，包含iPhone 12是6.1吋機種中，唯一採用OLED螢幕的材質，解析度、對比度、峰值亮度都比另外2款更高，也是唯一支援5G的機種。另外、防水性能也有所提升。也是唯一支援MagSafe配件的款式。具體詳細的規格差異，可以透過上述表格一探究竟。

(科技)