蘋果（Apple）iPhone 12系列中的iPhone 12以及iPhone 12 Pro已率先開賣。回溯蘋果iPhone史，iPhone 12可說是蘋果連續第三年推出的6.1吋款式，如果你好奇iPhone 12與iPhone 11、iPhone XR在機身上有哪些不同，到底需不需要升級？一起來看看對比圖吧！
iPhone 12、iPhone 11以及iPhone XR機身設計略有不同
iPhone 12、iPhone 11以及iPhone XR這3款6.1吋的iPhone中，iPhone 12外誆改為方正設計是最為明顯的改變。此外，機身整體尺寸也因為邊框黑邊略為縮小，顯得機身更為小巧一點。
側邊機身的設計上，iPhone 12系列的SIM卡卡槽都移到左側，iPhone 11以及iPhone XR則都是在右側。右側的側邊鍵（電源鍵）位置，iPhone 12的也略往下移。四周邊框上可見的銀色天線，在iPhone 12上的位置也與另外兩款機種不同。這3款手機通通都沒有3.5mm耳機孔，而iPhone 12底部開孔的位置，改與其他iPhone 12系列一樣，左右邊開孔數量不一樣，這一點的話，在iPhone 11、iPhone XR當中底部開孔數都是一樣的（底部右側開孔是speaker）。
相機的部分，iPhone XR僅有單顆主鏡頭，是跟另外2款機種明顯的區別。iPhone 11以及iPhone 12都是雙鏡頭（上方是廣角鏡頭、下方是超廣角鏡頭），且主鏡頭模組基板採用磨砂設計，也都相同。
此外，iPhone 12的TrueDepth相機（原深感測相機）位置（俗稱的瀏海，從對比圖（途中照片是iPhone 12 Pro對比iPhone 11)，瀏海寬度略為減少，感測器的排列也更緊湊一些，部分感測器的位置有所調動，是很細微處的不同。
當然這3款機種還有較為明顯的差距，包含iPhone 12是6.1吋機種中，唯一採用OLED螢幕的材質，解析度、對比度、峰值亮度都比另外2款更高，也是唯一支援5G的機種。另外、防水性能也有所提升。也是唯一支援MagSafe配件的款式。具體詳細的規格差異，可以透過上述表格一探究竟。
(科技)
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