高雄巿議員陳致中。（曹明正攝）

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）日前公布第三會期評鑑結果，共選出10位「問政優質議員」，其中包括高雄市議員陳致中，他感謝高督盟的肯定，承諾會更加努力、認真問政。不過，罷免陳致中的連署活動仍在進行中，11月2日第二階段截止，連署份數卻還未達標準，罷中告急，而支持陳致中的網友則認為罷中會失敗。

陳致中透過臉書表達謝意，感謝高督盟評鑑，獲得問政優質議員與提出宏觀進步提案議員的肯定，也感謝市民朋友賜予機會、感謝服務處的工作團隊、感謝所有鄉親前輩的鞭策指導，也會督促自己更加努力，認真問政、勤勞服務，不能辜負人民頭家的期待。

網友留言表示，「專業問政，優質議員！」「你好棒」「實至名歸，問政專業，優等議員，讚」。此外，陳致中也到同樣被評為優質議員的黃捷臉書留言，「恭喜黃捷議員，一起努力打拼為高雄」，底下網友則說，「罷中幾乎可以確定會是第一個報復性罷免失敗的連署」。

臉書「罷免陳致中總部-鎮港除蟲隊」28日貼文指出，罷中連署狀況不甚理想，即使已經突破2萬多份連署，但連署書許多資料因撰寫方式過於潦草，或未用正楷書寫，恐成為無效件，號召大家務必動員連署、全力衝刺，在剩下的幾天內達標送件。

(中時新聞網)