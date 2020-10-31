Mike D’Antoni and Ime Udoka are finalizing deals to become assistant coaches under Steve Nash with the Brooklyn Nets, sources tell ESPN. Together, D’Antoni and Nash were the architects of the Seven Seconds or Less Offense with the Phoenix Suns in the mid-2000’s. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 30, 2020

當年曾在太陽跟納許保持良好師徒關係的前火箭總教練丹托尼，如今竟然反而成為納許的助理教練！根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基31日爆料，丹托尼與前七六人助教烏多卡即將加盟籃網新任總教練納許的教練團，正式成為籃網助教。

丹托尼曾在2003到08年期間擔任太陽總教練，帶領納許、史陶德邁爾、馬里昂等球員打出所謂7秒進攻體系，更讓納許連兩年拿下年度MVP，隨後2012年前往湖人擔任教頭，丹托尼又帶到納許，兩人之間的師徒關係可說相當深厚。

不過丹托尼才剛結束擔任火箭總教練職位沒多久，儘管他在火箭期間，帶隊拿下217勝101敗的佳績，勝率高達6成83，卻始終跟總冠軍無緣(最主要是碰上勇士的阻攔)，才讓他毅然決定離開火箭，沒想到新工作竟然成為納許的助教。

至於球員生涯待過湖人、尼克、拓荒者、國王等隊的烏多卡，2012年宣告退役之後，就成為馬刺助理教練輔佐帕波維奇，上季才轉到七六人擔任助教，如今跟隨丹托尼加入籃網教練團，相信丹托尼將成進攻教練，防守則交給烏多卡負責。

(中時 )