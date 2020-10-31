109學年度高中籃球聯賽(HBL)男甲資格賽30日率先產生4支分組第一，被喻為「超級魔王」的松山高中、地主苗栗高中、竹縣東泰高中與南市陽明工商都取2連勝，各自提前坐上E、A、C、F組龍頭，成為11月2日最後一戰驟死賽的8支種子隊之一，將靜待各分組二、三名抽籤，打完交叉淘汰賽後的勝隊挑戰，贏隊晉級，取得16強預賽門票。

松山繼29日86比37輕取台中后綜後，30日又以132比52狂電大誠高中，得132分、贏80分、第2節海灌50分、半場79分，悉寫隊史新高，兩戰平均得109分、勝64.5分都很誇張，無愧資格賽「超級魔王」頭銜。

松山12人輪流上場都得分、7人上雙，，第一節打完29比12，第二節突然大爆發，共飆進7記三分彈、分別由6人投進，一口氣轟50分，上半場79比27領先52分，第3、4節各再添19、34分，最終寫下4項隊史新猷。

林韋愷三分11投中5、拿25分，高一菜鳥也是上季JHBL冠軍苗栗大倫國中的MVP邱翊安，三分球3投中3拿16分、8籃板、8助攻、5抄截與2火鍋，表現有夠全面，喬納森14分、8籃板，張翰宇13分、8籃板、6助攻、4抄截，陳睿豐13分，陳恩11分，王景礽10分。

松山「鐵血教練」黃萬隆，是資格賽場地苗栗體育館的在地人，更是77學年度HBL初上路 ，第1季冠軍得主苗栗高中的成員，32年後率松山回鄉打資格賽備感親切，更順利提前拿分組第1，但要到11月2日驟死賽贏球晉級，才算大功告成。

(中時 )