迪麗熱巴昨晚現身晚會，被發現整個人瘦到脫相。(取自微博)

迪麗熱巴瘦到臉上沒肉了。(取自微博)

在 Instagram 查看這則貼文 快点快点，追剧就追《六扇门》，加油捧场，我看好你哦，耶！！！~\(≧▽≦)/~ ＃迪丽热巴 迪丽热巴💄（@formidat_rebe_）分享的貼文 於 PDT 2016 年 6月 月 25 日 上午 3:28 張貼

28歲大陸人氣女星迪麗熱巴，昨（30日）在大陸江蘇衛視舉行「一千零一夜」晚會，獻唱4 In Love經典歌曲《一千零一個願望》，甜美歌聲讓粉絲聽的如癡如醉。不過迪麗熱巴也被眼尖的網友發現似乎因為工作太過忙碌，整個人瘦到快認不出來了。

被封為「新疆四美」的迪麗熱巴，昨晚化身小公主，頭戴皇冠，身穿深V禮服，一邊乘著鳥巢形狀的吊環從天而降，一邊唱著《一千零一個願望》，甜美嗓音加上仙氣十足的出場方式，讓她瞬間成為全場焦點。

但就有不少網友發現，迪麗熱巴似乎整個人瘦了不少，在高清直播的放送下，她鎖骨突出，臉上凹陷痕跡明顯，與昔日平滑美肌差很大，紛紛留言驚呼「感覺忽然臉就崩了」、「看的出來這些年經歷的滄桑」、「這狀態還沒有楊冪好吧」、「她是太瘦了吧」、「感覺是減肥過度，有點瘦脫相」，連粉絲也認為迪麗熱巴真的太瘦了，希望女神能好好休息長點肉。

其實早前就有媒體報導，稱迪麗熱巴自開始拍戲擔任女主角後，壓力爆棚，加上工作量大增，導致她一度出現憂鬱症跡象，不僅鬼剃頭，髮際線也越來越高。即便後來她狀況好轉，脫髮問題依舊無解。

(中時新聞網)