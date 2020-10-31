「Defense News」報導，川普政府29日向國會提交出售F-35戰機予阿拉伯聯合大公國的計畫。由於該方案很可能獲得國務院的支持，意味著阿聯可望獲得50架F-35戰機，軍售總金額高達104億美元(約新台幣3032億元)。

報導中指出，如果該案順利在國會通過，讓阿聯採購50架F-35A，意味著阿聯將與以色列一樣，採購50架F-35A；不過，以色列正考慮再多買25架可短場/垂直起降的F-35B。

由於民主黨議員一再表態，希望美政府以更謹慎的態度出售F-35，以避免此款先進戰機的敏感技術外流，並維護以色列安全。這恐讓川普政府以「洪荒之力」快速通過對阿聯的軍售案，免得夜長夢多引發在野杯葛。

眾議院外交委員會主席恩格爾(Eliot Engel)聲明便警告，F-35將大幅改變波灣地區的軍事平衡，影響以色列的軍事優勢。F-35是一款不斷進化的隱型載台，擁有先進打擊能力與獨一無二的感測技術。銷售F-35需要仔細的考慮，國會應兵推所有後果。莽撞地衝刺銷售量並不會為任何一方帶來利益。

雖然以色列先前一再主張銷售F-35給中東國家，恐造成以色列在該區域「質量軍事優勢(Qualitative Military Edge, QME)的破壞；不過，由於美方出售F-35態度強硬，並允諾出售「重量級軍售」予以色列，確保該國QME的維持，讓以色列23日「含淚同意」美出售「某些武器系統」給阿聯。

至於「重量級軍售」為何，目前仍未公布；不過，為讓以色列安心，美方可能讓以國防空單位掌握偵測F-35的技術。

恩格爾憂心，出售阿聯F-35不但破壞以色列在區域的軍事優勢，更有違美國維持以國該優勢的法律義務，甚至引發其他國家透過與以色列建交，換取F-35軍購案。

他強調，正因為以國在中東地區「獨家享有」F-35，才確保其軍事優勢。他呼籲國會在審核軍售案時，慎重考慮以國的軍事優勢是否會受到威脅。若考量到美國的「最大對手」俄國與大陸，國會更需保證軍售案不會讓敏感技術流落在外，以保障美方軍事尖端科技領先全球。

(中時新聞網)