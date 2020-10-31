「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券＋風呂券套組」1780元（約53折），可饗日式懷石料理。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券＋風呂券套組」一券多用。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

日勝生加賀屋可享受日式「女將」體貼細緻的服務。（日勝生加賀屋溫泉飯店）

ITF台北國際旅展於今（30日）正式登場，由於近日氣溫抖降，泡湯旅宿類商品表現格外出色，台東知本老爺、北投大地酒店、宜蘭綠舞國際等業者均推出泡湯雙饗券，一券既可泡湯又能大啖美食，特色是單、雙券使用方式多元：而北投日勝生加賀屋、宜蘭礁溪麒麟則推泡湯券，因平假日皆適用，頗為搶手；業者表示因國旅夯，買氣比去年佳，業績普遍多有成長。

老爺酒店集團推出聯合餐券／通用券，單張1680元可多元使用，知本老爺表示，1張通用券供雙人用，可選擇在天幕風呂或心采風呂泡湯1次，並在那魯灣餐廳自助式晚餐2客、寬SPA雙人背部指壓30分鐘間擇一享用。老爺酒店集團日前已搶先展開線上販售，集團總體業績至29日已達8000萬，光是知本老爺就佔總業績的25％。

北投大地酒店全新打造飄雪造景風呂，1套6張的「湯氛雙饗套券」5400元，1張票券可入大眾風呂泡湯，並兌換喜歡廳的午間西餐套餐，2張票券則可雙人使用獨立湯屋，或喜歡廳與月兒彎彎餐廳套餐一客。此外，日勝生加賀屋推出「湯泉享樂券」每組10張7500元，狠殺至46折，每張僅750，單張可享大眾湯1次、使用3張券則是聽泉系列湯屋1次，搭配多元為搶手商品。

宜蘭綠舞國際觀光飯店則祭出約53折的「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券＋風呂券套組」，每組1780元可雙人饗宴日式懷石料理、於藥浴泡湯舒緩疲憊身心。以及礁溪麒麟溫泉飯店祭出「雙人湯屋休憩券」旅展價2988元（1組6張，下殺56折、單張500元有找），單張則588元，平假日皆適用。業者表示，飯店湯屋券為明星商品，線上販售以來，業績較去年成長4成，實體旅展則看好跨年商機，銷量預計會再攀升。

(中時 )