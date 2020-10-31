中科管理局長許茂新（左三）邀請科研單位及學界專家分享研發技術與成果，促進園區廠商產業創新應用與技術升級。（中科提供／盧金足台中傳真）

中科管理局30日舉辦中部科學園區產學媒合交流會，活動邀請國研院國網中心、財團法人塑膠中心、工研院電光所介紹其研究能量與技術資源，以及榮獲今年度創新創業激勵計畫創業傑出獎之「台灣圖靈鏈」與會分享區塊鏈技術。

會中也由中興大學、勤益科大、暨南大學、逢甲大學等中部大學院校的生醫、光電領域專家學者發表創新研發成果，促進產學媒合交流。

中科管理局長許茂新指出，邀請科研單位及學界專家分享研發技術與成果，特別邀請FITI計畫獲獎團隊發表創新技術，安排廠商與學研單位交流互動，期能透過媒合交流會提供互動平台，加速學研界研發成果產業化，並促進園區廠商產業創新應用與技術升級。

產學媒合交流會有近40個產官學研單位、百餘名來賓踴躍出席，中興大學校長薛富盛、台中教育大學創新育成中心主任葉聰文、中科產學訓協會祕書長林佳鋒等人與會。

國網中心在會中進行「國網中心智慧服務簡介」；塑膠中心發表「塑膠中心生醫商品化服務平台介紹」；工研院電光系統所發表「Mini ／ Micro LED概述與發展現況」；創新創業激勵計畫團隊台灣圖靈鏈發表「區塊鏈如何翻轉學習履歷與數位認證」。

中科指出，為促使學研成果產業化，依領域別分組，生醫組由中興大學發表「生醫訊號增強之檢測系統」及勤益科大發表「全外氣自然能轉換系統」；光電組由暨南大學發表「

LED燈光於農業領域之應用」，逢甲大學介紹「高穩定性複合量子點於顯示器與生醫檢測應用」。

中科強調，創新技術與實務經驗分享，以及最後熱絡的產學媒合交流，讓與會來賓收穫滿滿，中科管理局期盼藉由系列活動串接園區生醫及光電產業與學研單位研發成果，提升技術水平與產業競爭力。

(中時 )