糗！Nissan怎變Toyota ，男借車開46K驚覺「開錯車」。（中天新聞提供）

太離譜了！借車卻開錯車，直到準備停車才發現慘事！一男子向友人借Nissan，卻誤開Toyota上路，開了46公里到目的地才發現，讓他當場幾乎崩潰，差點就被人當作偷車賊，網友笑稱，這真是史上最噗嚨共。

中天新聞報導，台北市有一名男子，跟朋友借車來開，對方只告訴他車子大概停哪個路段，男子拿著遙控器往路邊按，發現眼前一輛車沒上鎖，他就打開車門，順利發動後，就一路開往桃園機場，直到車沒辦法用遙控器上鎖，他才發現代誌大條了，打電話向朋友求救，朋友一度還不相信，透過視訊才發現，根本開錯車了，給了Nissan的鑰匙，怎麼把Toyota的車子開走。只好打110報案，再把車子開回來。

鬧出烏龍其實雙方都有錯。真正車主臨停吃東西，下車沒鎖門，鑰匙留車內，這2部車從型號到顏色都不同，但這位天兵借車男還是搞錯了。對此，律師余韋德表示，當事人有跟朋友反應，而且也報警處理，不會有所謂的竊盗故意，因此基本上不用負擔法律責任。只是沒想到借個車，差點就被人當成偷車賊，好在證明只是烏龍一場，不過也真是糗翻了。

有網友質疑，這台Toyota是不用插鑰匙，跟高級車一樣用晶片的嗎？朋友給你鑰匙，你在車上又一把鑰匙，感覺很不合理耶。有人跳出來回應指出，應是車子的晶片鑰匙放車上，所以可以開走，而車主是臨時停車去吃東西。

其他網友反應則超直接，「史上最噗嚨共」、「誇張，2個人都錯」、「這兩台車差這麼多，腦袋有沒有問題？」、「不是故意也要有能力啊……」。

(中時新聞網)