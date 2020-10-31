有憤怒網友公布梁育誌臉書、IG以及過往貼文 (圖／翻攝自巴哈姆特)

梁育誌沉迷線上遊戲，曾貼文要求高等公會收留他 (圖／翻攝自巴哈姆特)

長榮大學大馬籍鍾姓女大生遭梁育誌擄人殺害，棄屍返家後隨即遭警方逮捕，但不少人疑惑的是，梁育誌在被捕期間，臉書與IG卻悄悄關閉，也讓憤怒的網友肉搜出他過往在論壇的留言，更曾在巴哈某線上遊戲論壇留言，要求高等公會收留他。

梁育誌前科累累，更是一名女性內褲慣竊，過往7年內就有6次紀錄，被埋伏警方逮捕時，車上也有女性內衣褲，如今更性侵未遂而犯下殺人罪型，變態行徑惹怒全台。

知名論壇《巴哈姆特》網友肉搜梁育誌臉書、IG，更將其網路常用帳號公布，但梁育誌被捕後不久，臉書、IG悄悄關閉，網友轉而搜出梁過往貼文，他去年4月曾在某線上遊戲論壇留言「小弟我202等而已，常玩，希望有前30名工會收我」，該篇文章如今被挖出，遭網友瘋狂噓文嗆生：「自備潤滑油吧 進監獄會有大哥照顧你」、「可悲的人」、「垃X」、「原來這位就是變態殺人犯」、「小頭管不住自己去DIY就好啦」。

28歲的梁育誌至今依舊無業，在家當啃老族，為家中三兄弟的老大，平日臉書喜愛分享搞笑影音以及遊戲資訊，過往多次偷竊女性內褲遭逮，未料如今卻成為變態殺人犯。

(中時新聞網)