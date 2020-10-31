2020斜坡上的藝術節30日在潮州林後四林園區熱鬧登場，並由知名歌手家家嗨唱揭開序幕。（謝佳潾攝）

2020斜坡上的藝術節30日在潮州林後四林園區熱鬧登場，並由知名歌手家家嗨唱揭開序幕。（謝佳潾攝）

2020斜坡上的藝術節30日在潮州林後四林園區熱鬧登場，並由知名歌手家家嗨唱揭開序幕，而今年園區搭建4個不同屬性的表演舞台，將由多位知名原住民藝人、在地樂團歌手接力演出，現場還規畫斜坡Pu藝市集、鼻笛、綁染、獵人等創作工作坊，一連3天的活動將原鄉的好吃好玩、體驗全都搬到會場，展現屏東原鄉藝術的文化魅力。

屏東縣長潘孟安30日晚間出席活動開幕，儘管天空下起毛毛細雨，不減民眾參與熱情，包括立委伍麗華、周春米、莊瑞雄、八個原住民鄉長、議員除與及日本台灣交流協會高雄事所所長加籐英次等人出席，潘縣長除與貴賓一同體驗首次進駐園以科技結合藝術體感科技巡迴行動展覽的體感重裝部隊，並邀請全國民眾周休假期相約在斜坡，感受屏東原住民族不同的文化內涵與氣息。

潘孟安表示，「斜坡系列」的藝術、音樂活動已連續舉辦6年，在原住民藝術工作者齊力參與下，成功打響屏東縣「斜坡上」系列品牌活動，從斜坡上的藝術祭、音樂祭、文學獎，不僅活動一年比一年精彩，也讓更多部落青年願意回鄉築夢創業，縣府將持續培育更多的創作者，讓世界看見屏東原鄉的藝術文化底蘊。

他強調，屏東的原鄉部落就像一顆璀璨的琉璃珠，不論在工藝或音樂都擁有雄厚的人才、實力，縣府透過斜坡上的藝術節，串聯原鄉部落成為項鍊，讓大家看見屏東原鄉藝術文化成果。3天活動還規劃斜坡上的超級市集，超過百攤以上的文創、工藝、小農的斜坡Pu藝市集，還有打擊、鼻笛、綁染、獵人、月桃、鐵火手造工藝等斜坡聚落工作坊，值得大家一起來體驗斜坡人民的精彩繽紛。

此外，為展現原鄉藝術創作，部落耆老與藝術家帶領著佳平青年會、神山青年會進行「部落青年藝術行動」，李碧秀老師也教導並帶著北葉、來義、泰武等國小小朋友及丹林文健站進行傳統植物染，「大小ＶＵＶＵ藝術家」們創作的染布作品，在斜坡上藝術節入口意象、各舞台場域當中，呈現藝術節深根部落原鄉之意象與實踐。

今年斜坡上活動天天精采，31日除有最能表現「土地力量」的勇士舞大賽，還有斜坡上的樂團大賽，邀請明星級民雄、王宏恩及演唱會超級鍵盤手來自阿根廷的鋼琴家Martin ＂Musa＂ Musaubach 明馬丁、金曲獎演奏類最佳作曲人獎紀華麟、哈雷樂團鼓手魏金寶擔任評審，為來自台灣各地齊聚斜坡上參賽的創作樂團，帶來最有「力度」的評審。

而11月1日進入決賽樂團KaNiT卡尼特、摩登原人、paliuljus(8664)樂團、貳行程樂團、黑色素樂團、吸引力樂團、kivi＆舞炯恩、原味醞釀其中奪冠樂團，將於當天斜坡大舞台與藝人同台接力登場。

(中時 )