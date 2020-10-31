國民黨立委吳怡玎質疑萊豬進口後恐衍生食安隱憂，遭台下的民進黨立委邱議瑩嗆「那就不要吃啊」，傲慢態度引發網友不滿，事後邱議瑩接受中天記者訪問時，不願回答問題，反酸「哦中天喔，喔謝謝，謝謝妳喔」，遭網友罵心虛。

面對藍委質疑萊豬進口，邱議瑩在台下嗆「那不要吃啊」，氣得吳怡玎反嗆「所以不要吃豬肉再製品了嗎，請妳大聲跟洗腎的人說，明年1月1日以後別再吃豬肉再製品了」，邱議瑩則不甘示弱回擊：「我就公開講，叫大家別再吃再生製品」。

吳怡玎抨擊，表示有錢有閒，誰要吃再製品。而邱議瑩本人則表示自己已經10年沒吃過再製品了，但當中天記者詢問原因時，邱卻瞪了記者一眼，接著說「哦中天喔，喔謝謝，謝謝妳喔」，隨即快步離去。

不少網友湧入邱議瑩臉書開罵：「不敢受訪...會怕捏～」、「這樣回，好大官威啊」、「民意代表被記者採訪不該持有這種態度，不分黨派或地位都該如此」、「投票時弱勢才是人，投完票誰理你」、「不要吃不會不要進口嗎」、「選民意代表不是來捍衛民眾健康，而是是來說風涼話的？」、「古有晉惠帝，今有邱委員」、「好嗆啊，上次嗆勞工抗議都是錄音帶，今天嗆弱勢」、「再製品有沒有瘦肉精，委員分得出來嗎」、「1月1日先請邱委員示範吃給大家看」。

影音取自中天新聞CH52

(中時新聞網)