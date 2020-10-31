紙風車31日平溪登場，誓以戲劇找回孩子的笑容。（平溪區公所提供／吳康瑋新北傳真）

為了讓孩子不因城鄉或貧富差距，失去感受藝術與創意美好的可能，並透過戲劇開啟想像力，紙風車秉持「孩子不能來，我們去」的理念，決定在31日晚上7點在新北新平溪煤礦卸煤場，帶來紙風車經典大戲「雞城故事」，為孩子童年留下一個美好回憶。

紙風車表示，紙風車368兒童藝術工程開跑至今，走過297個鄉鎮、演出317場，超過149萬人次觀賞，而新北市29個行政區域，剩餘3個行政區域尚未完成演出,但卻碰上疫情及火劫，讓紙風車無法回歸舞台。

紙風車指出，面臨疫情趨緩，藝文活動不再限制人數之際，紙風車劇團積極處理火災後續，希望能繼續表演給全台灣的孩子看戲，並為孩子帶來笑容，很感謝有這麼多的朋友大力支持，為了不辜負各界人士和企業的贊助心意，紙風車同仁們整理好心情將再度重新出發，期待「368兒童藝術工程」可以持續在全台灣各鄉鎮跑，並帶給孩子們無限的創意與回憶。

紙風車指出，這次在平溪區的演出，亦獲得新北市政府文化局、教育局、平溪區公所、十分派出所的全力支持，感謝各單位的協助，讓演出順利進行，更感謝台灣鐵路公司加開班次，讓民眾觀賞完演出後可以安心回家，謝謝在地人的熱情幫忙及付出，相信一定能讓孩子有一個美好驚奇的夜晚。

平溪區公所指出，這次除了紙風車劇團在31日晚上7點的演出外，區公所也將在同一天中午12點在同一地點，新平溪煤礦卸煤場舉辦「煤礦藝文展覽與在地文創市集」，希望在地市民都能前來享受充滿藝文氣息的一天，而紙風車也指出，為讓新北市的大小朋友都能體會藝術表演的驚奇與美好，又能不受疫情影響，紙風車邀請大家戴上口罩前往看戲。

(中時 )