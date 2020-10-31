「每日郵報」30日報導，義大利比薩大學的生物研究團隊，在研究德國斯圖加特動物園的17隻雙性戀女猩猩後發現，為與其他雌性建立社會紐帶，以抗衡雄猩猩的「社會霸權」，雙性戀雌猩猩會在與其他雌性「情慾流動」時，來場長時間的眼神交流。彼此「愈不熟」的雌猩猩，目光注視時間會愈長。

這項研究揭示靈長類動物如何「靈魂交流」，與如何建立社會力量，進而挑戰傳統男性霸權的「猩世界」。

研究表示，猩猩做為人類的最近親，基因匹配高達98%，故常利用於了解物種演化。該團隊發現，高達75%的猩猩竟與人類一樣，不單單為繁衍後代才進行性行為，而是因為「爽」而發展「超友誼關係」。

甚至，幾乎所有的猩猩都是雙性戀；不論是男男戀或女女戀，還是一般的雌雄配對，對猩猩而言都是能接受的選項。

此外，過去學界認為面對面的傳教士體位是人類「獨見而創獲者」；該研究卻發現黑猩猩也頗好此道。根據該團隊論文，同性戀的女猩猩會摩擦彼此的腹部與外陰、陰蒂，過程中還來個擁抱。「這有助於解決彼此衝突，減少焦慮並建立社會連結」。

該報告還提到，雌猩猩間「嘿咻」的頻率相當頻繁。更精確地說，1天就會「深度交流」1次。性行為除減輕社會緊張，當發生爭奪食物時，雌猩猩常用「肉體做為和解的工具」。部分雙性戀雌猩猩則會利用挑釁，讓對方「情慾橫流」。

性與禁果：猩猩美好的一生

研究團隊認為，如果雙方社會關係愈薄弱，眼神交流的時間就愈長。這項發現揭示人類與猿類的相似性，以及了解目光接觸如何影響人類社會交流。

研究人員發現，眼神交流在建立長期關係上，扮演著重要角色。隨著此一關係的不斷發展，眼神交流的重要性才愈來愈小。

該團隊總結，目光接觸讓雌猩猩與選擇的特定對象發展凝聚力，進而產生社會紐帶與力量。當某隻雌猩猩藉此組成最強的聯盟時，便能抵抗、孤立雄猩猩的「惡勢力」。

(中時新聞網)