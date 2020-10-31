北市政府體育局於30日發布新聞稿指出，在北市轄管的公園運動場地，都是供全體市民使用，並且以租借或先到先用為原則，雖然無禁止民眾於運動場地內進行教學，但全面禁止未經許可的買賣行為，若違反者，將處新臺幣1200元以上6000以下罰鍰。

體育局指出，依臺北市公園管理自治條例第13條第12款規定，未經許可，不得於公園內從事販賣物品、出租遊憩器具或為其他之營利行為，違反規定者，依同法第17條規定得處行為人新臺幣1200元以上6000以下罰鍰、且若經查有民間業者於現場從事販售課程、商品等行為，將依前揭自治條例裁處。

體育局說明，如為租借使用，則體育局也可依北市政府所屬各機關場地使用管理辦法第13條規定撤銷、廢止原許可或予以停權，體育局也將加強巡檢人員巡查頻率，勸導場地使用者，如欲包場使用時，應事先申請租借，並經許可後才能使用，如未申請租借者，則應遵守相互禮讓及輪流使用的原則。

(中時 )