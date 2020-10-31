共軍擁有比台灣多6倍軍艦、6倍的戰鬥機和8倍的坦克，大陸軍費開支也是台灣的25倍。曾在1996年台海危機，指揮美國獨立號航母戰鬥群前往的退役美國海軍四星上將埃利斯表示，即使美國願意去協防台灣，如果沒有能力，也沒有用。

據香港媒體《中評社》報導，埃利斯在美國史丹福大學胡佛研究所舉行「2020年台灣在印太地區會議」線上研討會中表示，台灣的戰鬥意願，看起來不太堅定，儘管台灣長期以來努力把自己打造成「刺蝟」，但台灣軍事開支占它的GDP不到2%，也沒有訓練有素和積極的後備力量。許多內部人士對台灣堅持到底的能力感到悲觀，更何況還要問美國人民是否會冒著高水平的戰略風險來支持干預。

埃利斯甚至直言，即使美國願意去協防台灣，如果沒有能力，也沒有用。

埃利斯舉例指出，在1958年的八二三砲戰中，美國派遣了6個航母戰鬥群，為台灣的補給船護航。1996年，美國第二個航母戰鬥群花了10天時間才抵達該地區。他表示，除非美國調整其地區戰鬥布局，否則即使保持履行這些承諾的能力，也需要不斷審查採購優先次序、行動概念和基地姿態。

(中時新聞網)