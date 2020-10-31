海馬斯火箭炮可發射GPS導彈的火箭彈與戰術彈道導彈

美方在一周內宣佈了4項對台軍售，引起兩岸高度關注。從大陸軍事專家對此次4項武器的評估來看，雖然表面上射程都不太遠，但經過較有計劃的部署，以及現有載具的搭配，仍會對大陸面對台灣的沿海地區造成一定威脅，而有進攻型防衛的效果。因此有專家認為必須在美方交貨後高度留意其中幾項武器的動向，甚至也有更積極地議在軍火運抵台灣前進行「古巴危機」式的攔截或翦除。

近日大陸媒體與軍事專家已開始分析新售4項武器能對兩岸軍事形勢產生何種影響，以及是否會造成對大陸的威脅。知名的大陸軍事專家、解放軍《世界軍事》雜誌總編輯陳虎分析稱，構成威脅最大的是海馬斯(HIMARS)火箭炮和ATACMS戰術彈道導彈，這次出售的M142簡化版改善了前身M270的機動能力，保留模組化裝填功能，6發227mm火箭彈射完後10鐘內能更換發射箱再進行交戰，或是加入一發戰術彈道導彈。其GPS導引的火箭彈射程可達70公里，戰術彈道導彈最高可至300公里。前者主要用於殲滅灘頭登陸部隊，後者則可以打到福建沿海。更重要的是，如果海馬斯部署到外島，對大陸縱深目標的威脅會大增。

另一位軍事評論者薩沙指出，台灣早就想買海馬斯，但由於射程可達大陸，美國也是一直猶豫不決，直到這次才同意。陳虎也表示，大陸要克制海馬斯火箭炮和戰術導彈並不容易，由於使用一般防空導彈攔截率不高，最好在開戰第一時間就先摧毀海馬斯，必須在它進入台灣後隨時要注意其動向與發射陣地、防禦工事等情報；其次是要防止這些武器運抵外島，一旦部署到外島，有必要考慮使用先發制人的打擊方式，用外科手術式的精準打擊將其提前摧毀。

大陸專家認為增程型空射巡航導彈由F-16搭載，可以大幅增加射程。（圖／檔案照）

構成威脅排在第2位的是射程270公里的增程型空射巡航導彈(AGM-84H/ SLAM-ER)，陳虎表示，這種空射巡航導彈威力和射程比知名的戰斧巡航導彈差很多，但它可以由戰機攜帶，還能在最後8公里重新設定瞄準點。它的特點是命中精度極高，據稱在海灣戰爭中曾經出現過連續發射2發，一發打開缺口，第2發從缺口中射入爆炸的情況。未來台軍會用F-16戰機作為發射平臺，只要戰機抵達海峽中線，就可以打到大陸沿海目標，而F-16作戰半徑較大，配備增程型巡航導彈可在空中形成範圍不小的對地面威脅。防制的方式以打擊其載具為最佳，最好在F-16未起飛時予以殲滅。

至於岸基魚叉反艦導彈(RGM-84L-4)實際上是坑了台灣，陳虎認為，台灣早有自製的雄風-3導彈，各方面性能都遠超魚叉導彈，這筆交易的保護費意味太重。而岸基魚叉反艦導彈必須依賴遠端海上搜索雷達，戰事發生時搜索雷達很容易被轟炸而失去功能，加上其飛行採次音速，也容易遭艦載近迫防空系統攔截。唯一要注意的是不能讓它部署到外島，否則會對部份沿海港口形成封鎖之勢。

F-16搭載的光電偵照莢艙可大幅改善現有FR-16戰術偵察機的多項缺點。沿著海峽中線就能把大陸沿海拍得清清楚楚。（圖／洛克威爾柯林斯)

最後MS-110這種多光譜的偵察吊艙，可以以F-16或者MQ-9死神無人機掛載，以紅外線和光學進行偵查，具有假彩色技術目標辨別能力，能看穿雲霧，辨明有生命物體、建築、地貌等，還可以根據歷史圖像自動識別變化，可用於搜救、援助等非戰鬥任務上。

專家薩沙指出，過去台軍RF-16戰術偵察機使用的是AN/VDS-5遠端傾斜拍攝式光電偵察吊艙，不具備全天候偵察能力，拍攝的照片是黑白的，圖像解析度低，之前拍攝到大陸遼寧號航母照片非常模糊，遭到不少批評。有了先進的MS110偵察吊艙，可具備全天候和高解析度偵察能力，偵察距離提高一倍到150公里，靠著海峽中線就能將大陸沿海拍攝得清清楚楚。

大陸軍事專家分析後認為，這些武器都是相當重要的防衛武器，具有抵達大陸沿海的攻擊能力，未來可能還會出售航程高達1萬公里的MQ-9無人機，增強偵察能力與反潛、掃雷能力。因此也有論者建議，這些武器具有相當威脅性，甚至可以考慮在美方交貨時在台灣主要港口實施「古巴危機」式的封鎖與攔截，雖然目前還難想像以這種激烈的方式阻止軍火運送，但國際情勢多變，或許到時也會被迫當作選項之一。

(中時新聞網)