金曲歌王又是布農族的王宏恩驚喜加入快閃表演行列，現場遊客直呼實在太幸運了。（參山處提供）

高鐵車站大廳在節奏緊湊、突然間響起充滿部落生命力的嘹亮歌聲，身著布農族傳統服飾的南投縣立民和國中學生，演唱著特別編曲的布農族傳統歌謠。（參山處提供）

第三屆「原音天籟音樂節-原聲童唱」，今年以「天籟野餐」、「搖滾月光」兩種型態的音樂節表演，歡迎民眾參與。（參山處提供）

攘來熙往的高鐵台北與台中車站大廳，30日在節奏緊湊、突然間響起充滿部落生命力的嘹亮歌聲，10餘名身著布農族傳統服飾的南投縣立民和國中學生，演唱著特別編曲的布農族傳統歌謠，結合渾厚的非洲鼓節奏，讓現場路過的遊客無不停下腳步拿起手機拍攝。

金曲歌王又是布農族的王宏恩驚喜加入快閃表演行列，為交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦的第三屆「原音天籟音樂節-原聲童唱」活動來宣傳！現場頓時宛如青山綠水環繞，成為充滿部落氣息的大自然舞台，現場遊客直呼實在太幸運了！

參山處表示，交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦的第三屆「原音天籟音樂節-原聲童唱」，將於12／12至12／13在台中市民廣場盛大登場，今年以「天籟野餐」、「搖滾月光」兩種型態的音樂節表演。

活動不僅邀請來自全台各地的國中、小合唱團體，包含台東縣大溪國小、高雄市建山國小、巴楠花部落中小學、南投縣民和國中、新鄉國小、地利國小、屏東縣青葉國小、新竹縣桃山國小及台中市和平國中等曾於世界舞台發光發熱的優秀團體參與演出。

主辦單位特別規劃第二舞台區邀請在地部落團體及搖滾樂團接力演出，更少不了南島舞集、傳源文化藝術團具有力與美的國際級演出；王宏恩與戴曉君等2位原民金曲歌王及歌后更是兩日活動的演出高潮與壓軸，讓大家感受不一樣的部落音樂節。

參山處強調，今年現場更推出天籟野餐套組、部落成年禮及高山茶席等體驗活動，還有原汁原味的部落市集，這麼精彩且緊湊的活動，您是否心動了！趕緊邀請親朋好友一起在12／12-13共同相約台中市民廣場，來一場不一樣的國際級原味部落饗宴吧！活動詳情請鎖定參山國家風景區臉書粉絲專頁或官網https：／／www.trimt-nsa.gov.tw／ 查詢。

(中時 )