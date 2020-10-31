屏東縣佛教會第25屆、26屆理事長交接典禮，30日在妙光禪寺隆重登場。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣佛教會第25屆、26屆理事長交接典禮，30日在妙光禪寺隆重登場。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣佛教會第25屆、26屆理事長交接暨第26屆理事、監事就職典禮，30日上午於屏東縣妙光禪寺舉行，由見引法師接任第26屆理事長，諸山長老、長老尼、全國各地佛教會代表、各界賢達逾6百人齊聚見證慶賀。

交接典禮由中國佛教會理事長淨耀大和尚監交，新、卸任理事長進行印信交接。主持人當場宣讀副總統賴清德賀電，長期以來，屏東縣佛教會積極弘揚慈善益世精神，豐富宗教內涵文化，散播扶濟互助理念，推展社會永續關懷，淳風化俗，殊深感佩，並祝交接典禮順利成功。

屏東縣副縣長吳麗雪代表潘孟安縣長到場致賀，並頒發理事長、理事及監事當選証書。吳麗雪表示，屏東縣佛教會在前理事長上定法師帶領下，與縣府互動良好，去年在屏東的台灣燈會宗教燈區受好評，佛光普照屏東。新任理事長見引法師充滿活力、朝氣與創意，在她引領之下相信更能讓屏東縣民見證佛教會的正能量。

卸任理事長上定法師肯定見引法師廣結善緣，熱心熱忱，期許佛教界團結一心，繼續努力，弘揚佛法精神。

民進黨宗教委員會總召余政憲也代表總統蔡英文致賀，他提到，宗教是人心安定、社會安定的力量。見引法師在佛教界歷練豐富，屏東縣佛教會在其帶領下，會務將更上一層樓。

中國佛教會理事長淨耀大和尚說，上定法師承先啟後、惜才的心胸，令人敬佩。佛教法輪轉動需要年輕人投入，宗教存在是無限價值，捍衛宗教，「團結」才是王道。

台灣佛教會理事長宏安法師、中華佛教比丘尼協進會理事長常露法師讚許見引法師廣結善緣，大家有目共睹，挑起屏東縣佛教會理事長重責大任，將佛陀教義發揚光大。法鼓山果東大和尚帶來聖嚴法師墨寶「培福有福」祝賀，見引法師在謙卑與奉獻中，放下得失，用大智慧發菩提心，有願就有力。

見引法師表示，接下承擔的使命，在上任後第一件事，將帶領所有理監事，屏東縣從北到南，甚至到小琉球的佛教會各道場跑透透，關懷年長法師，提供必要的協助，照顧佛教會眾僧尼，是責無旁貸的責任。面對社會少子化，希望屏東縣各道場事務都能與社會接軌，與時俱進，對於社會公益一馬當先，盡心盡力；對於新住民及新住民下一代、隔代教養與單親家庭等弱勢關懷，與學校教育積極結合。

屏東市長林恊松表示，他身為屏東道教會理事長，佛教與道教都是萬教歸宗、勸人向善。政府做不到的，見引法師熱心公益，積極伸出援手，是他效法學習的對象。

參與這場盛會的佛教界長老、貴賓冠蓋雲集，在莊嚴殊勝的氛圍下，完成交接儀式。

屏東縣佛教會第26屆理事、監事，包括釋見引理事長、副理事長釋隆門、釋傳智。常務理事釋上定、釋如得。理事：釋法光、釋廣賢、釋達性、釋法明、釋覺空、釋天文、釋地靖、釋宗智、釋住定。常務監事：釋融光。監事：釋覺普、釋紹寬、釋常豪。秘書釋見超。

(中時 )