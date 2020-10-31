為支持性別平權活動及推廣彩虹觀光旅遊市場，北市政府觀光傳播局配合31日盛大舉行的臺灣同志大遊行，於臺北市府西大門前舉辦精彩的「Color Taipei彩虹燈光投影秀」，每場5分鐘的主秀，搭配不同年代的經典音樂、城市風景、及臺灣數十年來一路走來血淚交織的平權運動，以5部曲的方式呈現給大家，讓觀眾隨著音樂及動畫，享受一場聲音與燈光的豐富饗宴，還沒看過的民眾歡迎在31日晚間7點準時到市府面前集合，見證這個感人的瞬間。

觀傳局長劉奕霆表示，為響應10月同志驕傲月，觀傳局規劃一系列的彩虹觀光推廣活動，從彩虹地景「彩虹起跑線」及彩虹公仔「雞本人權」開心亮相，到「期間限定彩虹觀光巴士Tour」，再到本市首次結合彩虹議題舉辦的「Color Taipei彩虹燈光投影秀」，讓整個10月精彩繽紛。

劉奕霆說，重頭戲的彩虹燈光投影秀，搭配不同主題音樂設計為5部曲，分別以「一、懷舊篇」、「二、思慕篇」、「三、青春篇」、「四、擁抱篇」，以及「五、未來篇」為主題，規劃動畫內容，藉由不同年代音樂的轉折，刻劃出臺北城市的變化，以及臺灣在走向全亞洲第一個同婚國家的艱辛路程，在同婚專法滿一週年的今日，臺北市可以驕傲的舉辦「Color Taipei彩虹燈光投影秀」，也期許臺北持續邁向全球最自由平權的國際城市之一，讓世界看見臺北。

「Color Taipei彩虹燈光投影秀」自10月29日至10月31日，前兩天每晚6至10點，第3天配合同志大遊行活動自晚上7點至10點結束，每次主秀為5分鐘，於每個半點及整點播出，絕對讓在場觀賞的朋友享受一場絕無僅有的彩虹音樂燈光饗宴。

(中時 )