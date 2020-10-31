美國總統大選即將進入尾聲，現任總統川普每場造勢活動，都受到川粉熱烈歡迎。反觀民主黨候選人拜登的造勢活動，相對冷清。資深媒體人韋安話中有話表示，看到美國大選的造勢場合，和台灣2020大選有驚人相似之處。

台灣2020年總統大選，當時國民黨的候選人韓國瑜每場造勢晚會，都吸引大批韓粉參加人，氣勢旺盛，都有數萬人參加，攤商人車潮搶卡位，比當時總統蔡英文的造勢場熱烈許多。但是選舉結果，蔡英文以817萬票擊敗韓國瑜，成功連任。

韋安在臉書貼文表示，看美國大選的造勢場合，和台灣2020的大選有驚人相似之處。川粉和當初的韓粉一樣狂熱，結果是被他們支持的人的對手大贏。

韋安也曾在10月中指出，川粉看到可能不開心，賭一把這個預言準不準。川普對疫情的處置失當，把經濟成就一把歸零，已經把自己變成「不可信任的喜劇演員」。拜登雖然老邁，話都講不清，但選民相信他背後的美國勉強能用既有體制。直言美國大選已經結束了。

網友則表示，「川普這次打選戰很有民進黨架式，有時想是不是有人獻策。」

(中時新聞網)