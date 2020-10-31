小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（31日）新聞重點。

【1】施正鋒：多元意見 政府不該趕盡殺絕

通傳會（NCC）日前舉行中天換照聽證會，主持人、鑑定人立場被質疑偏頗，東華大學教授施正鋒昨表示，言論自由非無限上綱，政治立場不同是自然，多元意見都需尊重，對主持風格或驚世駭俗等政治異議，包容是最起碼的，更何況連國安局長邱國正也說，中天沒造成人心惶惶，政府何必趕盡殺絕。

【2】變態狼繩套頸勒斃 汙辱遺體

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚間從學校回宿舍途中，遭28歲男子梁育誌用童軍繩套頸勒昏，塞進後車廂，一路在台南、高雄繞行逾200公里，梁男發現鍾女無氣息，竟兩度停車以手指「冒犯」鍾女屍體，冷血伴屍19小時後，將鍾女棄屍高市阿蓮區大崗山產業道路旁，警方29日晚在梁男住處逮人並尋獲遺體，偵破這起駭人聽聞的隨機殺人棄屍案。梁經檢察官訊問，認涉犯強盜殺人等罪罪嫌重大，並有逃亡事實，聲請法院羈押禁見。

【3】中共中央名義開記者會 頭一遭

中共十九屆五中全會29日閉幕後，官方30日依例舉行新聞發布會說明會議公報的精神，有別於以往，這次首度以「中共中央」名義召開記者會，不再是大陸國務院新聞辦公室負責。江金權則首度以中共中央政策研究室主任職務公開露面，接替擔任該職務長達18年的中共政治局常委王滬寧。

【4】柯文哲祭2小換1大 侯不甩

台北市長柯文哲透露已向新北市長侯友宜提出條件，要用基隆捷運、捷運萬大線交換環狀線經營權。侯友宜30日在議會答詢強調，新北市府出資興建就要負責任，環狀線委託北市經營3年，3年到就會收回來；台北市長柯文哲強調，每人有每人堅持，所以一定要中央協調，會拜託交通部長林佳龍處理。

【5】徐若瑄自豪嫁對人 結婚7年天天熱戀

徐若瑄監製、主演的療癒系電影《孤味》11月6日將上映，她老公是新加坡馬可波羅海業集團總裁李雲峰，2017年因受國際油價下跌影響爆經營危機，徐若瑄此次受訪大方回應：「我跟他說沒事的啦！大不了就回原住民部落種田，過著自給自足的原始生活，空氣又新鮮，山上的雞也不打針，不用擔心吃了不健康。」她對老公的公司狀況很放心，「我老公是個很努力的人，我覺得他的努力感動天，遇到很多長輩貴人，重組計畫成功，所以公司救起來，目前發展得很好。」

(中時新聞網)