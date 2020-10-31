悠遊卡公司為感謝持卡人願選定悠遊卡來綁定振興三倍券，特地推出「振興好朋友 消費2000再賺300元」活動，只要自11月1日起至12月31日止，同一人名下悠遊卡合併消費滿2000元，悠遊卡公司將直接替您儲值300元，到您的悠遊卡中。

悠遊卡公司指出，包括一般卡、敬老愛心卡及台北市高中職數位學生證，只要有綁定悠遊卡振興三倍券消費，並完成領取政府回饋金者，悠遊卡公司會主動發送簡訊，即可參加加碼回饋活動，自11月1日起至12月31日止，持本人名下的記名悠遊卡，消費滿2,000元，且8天內無退貨交易，悠遊卡將通知您至四大超商靠卡領取300元加碼儲值金，只有前五萬個名額，要回饋要快。

悠遊卡公司說，若目前尚未透過任何一種載具領取振興券回饋，你還有機會領到這筆加碼回饋，選定悠遊卡綁定振興券，待消費滿3,000元、並領取政府回饋後，也能適用這次的活動，且搭乘交通工具的費用也可納入計算，拿到的回饋金沒有使用期限，只要可以使用悠遊卡的地方，都能使用。

悠遊卡公司鼓勵無現金交易，使用悠遊卡可減少直接接觸現金的機會，且消費場域相當廣泛，現在還有加碼回饋可以領，體驗無現金交易，就從現在開始。

(中時 )