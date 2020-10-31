前太空人作弊教頭辛屈(AJ Hinch)確定與老虎簽下複數年合約，成為老虎新任總教練。這一天(10月31日)正與上季世界大賽G7相隔一整年，辛屈結束他的1年禁賽「懲罰」，相當於60場例行賽。

老虎隊非但不在乎辛屈作弊，事實上，今年世界大賽G7打完僅僅半個小時，老虎就迫不及待撥電話給他了。相比之下，2017年被太空人作弊擊敗而黯然離去的前洋基總教練吉拉迪(Joe Girardi)兩個球季找不到執教工作，今年才在費城人重掌兵符，可說作弊者過得比受害者還爽。

辛屈顯然心情愉悅，他大方承認錯誤，「我錯了，我很抱歉。我說過了，我不介意再說一次，我永不會忘記過去一年與家人度過的艱辛，但我現在很興奮回來執教幫助老虎隊。」老闆伊利奇(Christopher Ilitch)說：「我觀察當時的幾位涉案人如何自處，我認為辛屈表現得很好。」

太空人投手韋藍德(Justin Verlander)也傳訊恭賀辛屈，向他誇耀老虎隊的當年勇。2012年老虎闖進世界大賽(輸給巨人)，那也是「虎王」韋藍德最厲害的時候。辛屈與韋藍德仍保持良好關係，作弊案僅1年就船過水無痕，辛屈的本事和人脈確實厲害。

(中時新聞網)