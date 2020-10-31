29日高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）之「優質議員」評鑑結果公布，除了陳美雅是國民黨籍外，其餘8人包括陳致中等人清一色為民進黨或擁親綠色彩，就連親民黨籍的吳益政也曾與台北市長柯文哲創立的民眾黨結盟，參選高雄市長。網友對此不以為然，質疑這個結果：「真的有公信力嗎？」

根據高督盟新聞稿指出：「本次獲選『問政優質』的10位議員分別為：吳益政、何權峰、林于凱、林智鴻、陳致中、陳麗娜、黃文益、黃捷、黃秋媖、郭建盟（依姓氏筆劃排列）；此10位議員不論總質詢、業務部門質詢、法案審查，皆積極出席與發言，質詢內容也都言之有物，獲得評鑑委員們的普遍肯定；其中，有幾位更因提出個人在『重大市政議題』的問政成果，因此獲得加分。」

至於「待觀察名單」方面，高督盟指出：「共有6人，其中屬於『總分低於標準』或『嚴重疏於問政』的有4人，屬於第二類『言行違背議員職權角色』的則有2人。包括許慧玉、賴文德、吳利成、黃紹庭等4位議員之評鑑總分皆低於60分且『嚴重疏於問政』；其中，許慧玉議員『疏於問政』情形最嚴重，除了書面提案，其他問政項目（口頭總質詢、法案審查、部門質詢、出席委員會）統統掛0；其實，許議員於選舉前已知染病卻仍堅持參選，當選後卻無法善盡職責，以致本屆3個會期皆因病疏於問政，顯然辜負選民所託！至於賴文德、吳利成、黃紹庭三位議員都是法案審查、委員會發言、書面提案三項掛0！」

對此，不少網友認為這十位「優質議員」色彩比力過於懸殊，紛紛留言：「真的有公信力嗎？」「看到名單還有陳致中……我就懷疑公信力了」、「這個聯盟的標準才奇怪，大家自己把黃捷跟同區李雅靜的質詢同時播出對比，誰才是真正在質詢，黃捷連單位權責都搞不清楚，質詢亂七八糟的，還優質議員？」「翻白眼是優質？趕緊呼叫清捷隊，罷下去就對了」、「誰選的？1450嗎？哈」。

(中時新聞網)