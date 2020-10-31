台中市政府民政局每年舉行替代役備役役男演訓召集，今年首次以「野戰訓練」為主題，移師石岡沙連墩戶外探索學習營地受訓，透過情境模擬訓練應變能力。昨日開訓儀式，民政局副局長周瑺玫到場勉勵役男，期許團隊合作培養協力精神，強化台中防災救護備援能量。

周瑺玫表示，往年台中市替代役備役役男演訓召集及現役役男教育訓練多在市府辦理，今年特別將活動場地移至戶外，除考量新冠肺炎疫情，也可透過戶外訓練，強化參訓人員危機處理及問題解決能力，從中體認團隊溝通、協調、互信及合作的重要性。

民政局說，此次演訓召集共有替代役備役役男90名，為擴大辦理成效，也邀集45名現役役男共同進行教育訓練，訓練內容包含獨木橋勇者、空降神兵、搶救雷恩大兵、翻越封鎖線、跳島作戰、登高搜查等，未來將持續強化演訓強度與難度。

昨日活動除周瑺玫出席開訓典禮外，民政局主任秘書李秀香、西屯公所主任秘書嚴錦堂、石岡公所主任秘書楊政哲及各編管中心秘書及幹事等人皆出席為備役役男加油打氣。

替代役備役役男參與災害防救訓練。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

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