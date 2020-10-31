乾冷空氣盤據，北台灣今晨明顯偏冷，苗栗出現14.5度，今年入秋以來新低。白天陽光露臉，各地回暖。天鵝颱風昨增強為強颱，嚴重威脅菲律賓；閃電颱風趨勢明朗，路徑上通過菲國後進入南海機率高，但仍不排除偏北朝台灣接近的可能。

苗栗公館今晨低溫14.5度，寫下這個秋天新低。白天天氣晴朗，氣溫回升不僅快，且幅度大。今各地氣溫：北部17至27度、中部18至33度、南部19至33度、東部18至30度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今、明兩天晴朗穩定、日夜溫差大，是典型「秋高氣爽」的好天氣。下周一（2日）至周四（5日）東北風增強，北台灣再轉濕涼，迎風面大台北地區及東部有短暫雨，新竹以南晴時多雲。

目前西北太平洋上有兩個颱風，20號閃電生成後，一度「看不出來要往哪裡走」，今天較明朗，根據模式模擬，它從台灣東部海域北轉的數量已減少，反而是向西經呂宋島附近、進入南海的數量增多；但仍要觀察，不排除往台灣接近。

至於對台灣已無影響的19號天鵝，恐怕將嚴重摧殘菲律賓中部。天鵝在大氣、海溫均有利其發展的情況下，昨增強為強烈颱風，「猛爆性增強」更是颱風史上紀錄，不到兩天近中心風速從每秒18米暴衝到每秒60米，甚至登陸前還有增強的空間。

(中時新聞網)