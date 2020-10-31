中國駐歐盟使團微信公眾號北京時間31日發布消息，指稱所謂中方「任意拘押」外國公民的指責毫無根據，中國司法機關嚴格依法辦理有關案件，歐方與加方發表不負責任的言論，罔顧法治，干涉中國司法主權，是不可接受的。

陸媒《環球時報》報導，有記者提問，10月29日，在歐盟-加拿大領導人會晤後的記者會上，歐加雙方對「中國任意拘押加拿大等外國公民問題」表示嚴重關切。中方對此有何評論。

中國駐歐盟使團答覆，所謂中方「任意拘押」外國公民的指責毫無根據。中國是法治國家，堅決依法嚴厲打擊危害國家安全的犯罪活動，堅決維護國家安全利益。中國司法機關嚴格依法辦理有關案件，相關涉案人員的合法權益依法得到了切實保障。歐方與加方發表不負責任的言論，罔顧法治，干涉中國司法主權，是不可接受的。

據報導，加拿大有關部門日前稱，中方日前已允許加駐華大使對加公民康明凱、邁克爾進行線上領事探視。加方對中方任意拘押兩名加公民深感關切，繼續呼籲立即釋放他們。對此，早在10月12日，中國外交部發言人趙立堅即表示，中方已注意到有關報導，中方堅決反對加拿大方面有關的錯誤言論。

趙立堅當時表示，關於康明凱、邁克爾兩名加拿大公民個案，中方已經多次介紹情況，他們涉嫌從事危害中國國家安全的活動，中國司法機關依法獨立辦案。因此「任意拘押」的帽子扣不到中方頭上。加方在孟晚舟事件上的所作所為，才是任意拘押。

(中時 )