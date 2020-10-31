近期盤勢連續拉回整理，30日再收低，加權指數月K線連三黑，櫃買指數月K線連兩黑，投資專家看大盤月K線已連四個月留上影線，顯示上檔壓力大，下周美大選結果塵埃落定後，將有利買盤進場，蓄勢再挑戰萬三關卡。

統一投顧董事長黎方國表示，本周連續走弱且跌破月線及季線，市場聚焦11月3日美國大選，以及歐美疫情再起，對於後者，目前全球累計確診4,500多萬例，前500萬例致死率達6.8％，但後500萬例致死率僅1.44％，醫療照護對疫情承受度明顯提升。

黎方國表示，現階段建議操作原則是「大跌大買、小跌小買、不跌照買」，選後不確定性因素消除，市場買盤將回流，加以蘋果新機銷售及後續感恩節、耶誕節消費商機，有助指數再戰萬三。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，美大選無論是拜登或川普勝選，之前觀望的買盤都將重新進場，較不好情況是雙方票數過於接近，無法立即公布誰勝選，時間拉長會影響大戶及中實戶買盤意願，盤勢可能下修萬二到季線區間震盪，操作就要較保守。他表示，無論誰當選都要正面處理疫情所帶來的健康與經濟問題，建議選股以傳產的生技醫療、原物料（造紙、線纜、橡膠）及航運等具題材類股。

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(中時新聞網)