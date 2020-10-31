世界黃金協會（WGC）發布最新黃金需求趨勢報告指出，今年第三季全球黃金需求年減19％至892公噸，創下2009年第三季來最低；另外在烏茲別克與土耳其央行等帶動售金潮，全球央行十年來首度出現黃金淨賣出。

黃金現貨今年來走勢

報告顯示，全球央行上季共淨買出12.1公噸黃金，這主要是受到烏茲別克和土耳其央行帶動所致，不過包括印度等六國央行依然溫和增加黃金儲備。

雖然上季整體黃金需求出現下滑，不過投資需求卻反而明顯增加，在投資者大舉買進金條、金幣與黃金ETF，推升第三季黃金投資需求較上年同期激增21％。

黃金向來被視為面臨不確定性或市場波動增加時的避險投資之一。

今年來新冠疫情持續在全球蔓延，加上美國大選局勢難料，都帶動黃金投資需求攀升。

不過投資者對於購買金飾意願不高，報告將此歸因為金價大幅上漲與疫情引發的全球經濟衰退。上季金飾需求較一年前銳減29％。

道富銀行在聲明中指稱，許多國家依然實行社交限制、封鎖措施對經濟造成重創，加上金價重回歷史高點，都導致許多珠寶買主縮手觀望。該銀行還說在可預見的未來，該趨勢很可能將會持續。

黃金現貨價格曾在8月站上兩千美元大關，但最近幾周又拉回到1,900美元價位，周五（30日）盤中交易報價約在1,869美元附近。

至於在國家方面，身為黃金最大市場之一的印度上季對黃金需求下降三成，對金飾需求更是年減48％，不過對黃金投資需求則是陡升52％。

世界黃金協會印度主管Somasundaram PR認為，雖然上季黃金需求出現銳減，不過隨著人類逐漸學會與疫情共處，謹慎樂觀的情緒已經重回市場。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)