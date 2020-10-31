遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，當年靠著一句「一瓶礦泉水，一碗滷肉飯」感動無數民眾，順利顛覆民進黨執政翻轉高雄，也帶動滷肉飯或肉燥飯的經濟奇蹟。高雄瑞豐夜市旁的「三輪懷舊肉燥飯」老闆陳冠廷直言，韓當時的一句話，幾乎店家們生意都翻倍，如今韓流不在、陸客不來又受疫情衝擊，真的很懷念韓時代的氛圍。

陳冠廷接受香港媒體《中評社》訪問，表示韓國瑜當時的一句話讓店家們幾乎都受惠，甚至不少人生意翻倍，韓也帶動了陸客來台旅遊熱潮，堪稱經濟奇蹟；如今韓流不在、陸客不來，又受到新冠肺炎疫情影響，今年上半年大家都過得很辛苦，這兩個月瑞豐夜市人潮才逐漸回溫，自己店的生意也才開始重回正軌。

至於店內的「青天白日滿地紅」元素與國旗裝飾，會不會影響年輕人消費意願？陳冠廷認為並沒有這麼誇張，因為自己店本身主打懷舊氛圍，這些其實都是歷史的一部分，年輕人其實也不會想那麼多，只要有特色、東西好吃就會上門。

此外，陳冠廷也強調，自己並非韓粉也非外省子弟，會開這樣懷舊風格的餐廳純粹是個人興趣與過去工作經驗的緣故。他花了200萬在這間店的裝潢上，很多懷舊物品都是靠一點一滴的收藏與上網淘寶慢慢累積來的，當年兩岸開放自由行時，陸客們看到都會一直拍照，他就覺得很開心、所有辛苦都是值得的。

(中時新聞網)