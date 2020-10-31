美國大選最後倒數3天，對於近期解放軍機仍頻繁擾台，大陸是否可能在美大選後突襲台灣？台大前副校長、政治學系名譽教授包宗和受訪表示，目前兩岸開戰的可能性並不大，但是，他擔憂大陸內部輿論恐由「和統」轉向「武統」。

「現在的兩岸關係局勢，比起李登輝、陳水扁時期都還要嚴峻」。包宗和接受港媒《中評社》專訪嚴肅地說，兩岸長年以來的互信默契「海峽中線」，共軍正嘗試突破現況，希望突破美軍第一島鏈的圍堵，也因為美大選前中美關係、兩岸關係不好，若長久下去「北京當局不再有所顧忌」，單純比拳頭大，那台灣就需要更審慎思考往後發展問題了。

他強調，民進黨政府掌權者現在大權在握，課綱逐步「獨化」，加上與對岸沒有交情、交集，現在內部獨立氣氛比以往任何時期都高。

至於兩岸會否開戰？包宗和指出，北京在大選後應還是會盯著台灣，畢竟尚未放棄兩岸和平統一，但同時也仍準備硬的一手「武力統一」，而台灣在美國提醒下，也由高調轉趨低調，且大陸可以使用的手段非常多，例如打「消耗戰」、「大陸經濟制裁」等，應該不至於輕易使用最後手段，因此，他認為目前開戰的可能性並不大。

(中時新聞網)