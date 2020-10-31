美國疫情再次升溫，據約翰霍普金斯大學(John Hopkins Universary)，周四新增新冠確診90728例創單日新高，加以大選勝負難料，股市大幅震盪，道瓊工業指數一度跌逾500點，尾盤雖收斂至跌157.51點，但單周跌幅6.5%，是觸發3次熔斷的3月以來單周最大跌幅，那斯達克指數、標普500指數周跌幅分別為5.5%、5.6%，也是股災以來最慘紀錄。

私募股權基金KKR共同創辦人柯拉維斯(Henry Kravis)在華爾街打滾50多年，他表示從未見過如此動盪市場：「現在的美國股市1天可以漲300、400點，然後隔天幾乎沒有原因就可以跌400、500點，這種事看多了就不覺得怪了。」

科技巨頭陸續公布財務報告，大部分優於預期，卻攔不住在股市跌勢，推特(Twitter)周五更跳水狂跌21.14%。瑞銀(UBS)集團多元資產戰略主管布朗(Evan Brown)說：「大公司財報超出市場預期也不足以令投資人滿意，我認為這點可以說明，很多公司股價估值都已經到頂點。」

富國銀行(Fargo Wells)全球市場策略主管克里斯多福(Paul Christopher)認為應該平常心看待：「大選前美股動盪並不少見，除了選舉外，疫情、經濟，還有企業財報問題都引發這些現象。」

單日確診病例數除周四創下新高外，周三81092例也是第3高紀錄，而單日次高85085例出現在上周五，可見得近期疫情顯著升溫。至周四為止，全美累計病例數達908萬，在1004人不幸當日病故後，累計死亡人數22.9萬。

(中時新聞網)