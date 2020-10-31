籃網31日正式官方宣布，前火箭總教練丹托尼與前七六人助教烏多卡確定成為籃網助理教練，史陶德邁爾也成為球員發展助教，讓籃網全新教練團宣告成形，籃網新任總教練納許表示，「我相信我們已經找到帶領我們前進的最合適人選！」

「我們組建了一個很有經驗的教練團，儘管他們的背景完全不同，他們在場上或場下都是性格很好的人，這會替我與球員打下穩固基礎，」納許說，「當我開始組建教練團，我想打造一個專注的教練團，能跟球員們產生良好的聯繫。」

「這個全新的教練團可以幫助球員放在取得成功的位置上面，他們都有在最高水準的比賽裡面打球或執教的經驗，甚至球員培養團隊也有很棒的背景。」納許表示。

如此一來，從未當過NBA教練或助教的納許，卻擁有一批經驗豐富的「老手」輔佐，甚至還把自己當年在太陽打球時的總教練丹托尼找來，詭異的是，籃網首席助教仍是沃恩，他更號稱是全聯盟薪資最高的助教，這樣丹托尼內心真能平衡嗎？

(中時 )