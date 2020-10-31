洛杉磯道奇隊暌違32年的這一冠成本高昂，他們早在1999年更換老闆之後(福斯娛樂集團)開始當冤大頭，4年內砸下4.78億美元，然後一次季後賽也沒打。接著馬寇特(Frank McCourt)買走道奇，經營8年4闖季後賽仍無功而返。他們近20年光陰在砸錢與失望中度過。

馬寇特2012年歷經天價離婚官司加上財務危機，賣掉球隊給現在的古根漢團隊(Guggenheim)，前職籃球星魔術強生也是股東。2013年，道奇再砸破天荒的2.59億美元團薪，打破「邪惡帝國」紐約洋基的紀錄。道奇轉手至今每一年都打進季後賽，但是2017年爭冠輸給太空人，2018年輸給紅襪。

道奇曾挖角運動家與光芒的「魔球」團隊成員來增進投資效益，本季更以12年3.65億美元「怒買」MVP貝茲(Mookie Betts)。貝茲原本只打1季就會成為自由球員，道奇重金簽約之後，他的心情也定下來全力貢獻球隊。

棒球作家Neil Paine分析，道奇過去連續6年「新秀戰力」「團隊薪資」都排名聯盟前10，僅次於國聯名門勇士隊(勇士連續8年)。也就是一邊花錢一邊栽培自家好手的策略成功，席格(Corey Seager)、貝林傑(Cody Bellinger)、伯勒(Walker Buehler)、烏瑞亞斯(Julio Urias)都是自家農場新秀，道奇奪冠不全是「買來的」而是瓜熟蒂落的事。

(中時新聞網)