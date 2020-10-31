來台就讀長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，28日晚間從學校健身房打工後，告訴室友「我要回去了」，不幸途中遭梁姓男子擄走，勒斃棄屍，警方找到遺體時，全身赤裸僅穿內褲棄屍高雄阿蓮山區，消息傳回大馬，鍾女的父母傷心欲絕，預計明天（1日）飛抵台灣處理獨生女後事，在大馬社會地位崇高的鍾女父親面對當地媒體採訪時憤怒說：「接女兒骨灰回家後，就再也不會來台灣這個傷心地了」。

據了解，鍾女家住馬來西亞砂拉越（Sarawak），是家中排行老大獨生女，還有2個22歲與17歲的弟弟，父親是一家建築公司的董事，也是砂拉越第三大城市詩巫的客家公會前主席，在當地有很高的社會地位。

鍾女在馬來西亞原本就讀衛理畢理學院(Methodist Pilley Institute)商管系，畢業後就申請衛理畢理學院的台灣姊妹校的長榮大學就讀，不料竟遭梁嫌隨機擄人殺害。

鍾姓女大生父親得知愛女遭殺害，臉書大頭貼換成黑色。（圖／翻攝臉書）

已於昨晚在吉隆坡處理來台事宜的鍾女父母，雙雙對當地媒體表示「拒絕與兇嫌見面」，鍾父更痛批：「我不會去看垃圾一眼。我也不會諒解或原諒他，這是不可能的事，他破壞了我們的家庭，既然凶嫌奪走我女兒的性命，我希望他也賠上他的性命，一命償一命」。

得知愛女遇害，鍾父傷心的將個人臉書大頭貼換上黑色圖片，並表示，他原本不希望女兒出國唸書，希望留下在身邊，後來答應是想讓她過想要的大學生活。

鍾父表示，他明日會來台，希望看看愛女留學台灣走過、看過的生活點滴，鍾父說，他目前心中最大的心願，就是將女兒後事辦好，鍾父透露，他本來以為來台灣，會是參加愛女的畢業典禮，沒想到，最後卻是帶女兒骨灰回家，這是他完全不樂意、不願見的結局，鍾父說，這是他第一次到台灣，但在將女兒接回家後，就再也不會踏上台灣這個讓舉家哀痛逾恆的傷心地。

(中時新聞網)