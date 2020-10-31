新冠肺炎疫情爆發後，民眾出國的計畫都被打亂。日本政府昨宣布調降對我國疫情警示等級，引發熱議。一名留日學生表示，朋友看了新聞說日本年底可能解禁，因此想問他是否建議去，他聽完只回對方7個字「還是不要來，真的！」

網友在臉書社團《爆廢1公社》昨發文表示，他是個留日的學生，幾週前，有個朋友問他：「台灣新聞說，日本年底有可能解禁，你會建議我去嗎？」，聽到這個問題後，他想了很久，因為他不清楚台灣的新聞是怎麼寫的，但若要他給答案，他會說：「還是不要來，真的」。

日本政府昨宣布調降對台灣疫情警示等級，一名留日學生分享，有朋友看到新聞後就說日本年底有可能解禁，他是否建議前往，對此，這位學生也分享當地的實況，呼籲大家「還是不要來，真的！」（圖／翻攝自爆廢１公社）

該名網友指出，日本的疫情從來沒有減緩過，30日也已經突破了10萬例確診，就連他所居住的東北地區，原先是最安全的，但近期病例也突然變多，青森地區則是短短兩周就破200例，真的一點都不安全。天氣越冷，疫情越嚴重。

貼文曝光後，也引發網友熱烈討論，「多多保重」、「謝謝你提供第一手消息，在日本更要小心」、「謝謝分享，祝您平安，醫療級口罩要戴著用」「只能一起加油，日本是我最喜歡的國家，我願意等疫情結束再去好好呼吸日本的空氣」。

繼10月初日本宣布對台開放留學、依親等入境資格後，昨（30日）宣布再調降對我國疫情警示等級，從3級（建議避免前往）降為2級（避免非必要旅行），往後國人赴日本無須提交PCR陰性證明，入境後也不必接受採檢。但外交部也提醒，目前日本政府仍未開放一般觀光，欲赴日本的民眾須事先向交流協會台北或高雄事務所申請簽證，並於入境後居家檢疫14天。

(中時新聞網)