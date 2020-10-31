「小皇帝」詹姆斯又在私下找尋全新湖人隊友了嗎？詹皇近日發推爆料自己找了「TT」崔斯坦湯普生聚餐，「剛和我永遠的兄弟湯普生一起喝酒，懷念我的兄弟，愛你！」頓時引發外界懷疑詹皇是否考慮招募湯普生，畢竟湯普生已成自由球員。

崔斯坦湯普生跟詹姆斯當了4年騎士隊友，更攜手拿過2016年總冠軍，兩人不僅私下交情不錯，也同屬王牌經紀人瑞奇保羅麾下，湯普生上季場均12.0分、10.1籃板，卻在騎士逐漸不受重用，如今也將成為自由球員，等待下份合約到來。

如今隨著湖人奪下隊史第17冠，「魔獸」霍華還沒敲定續留，考辛斯也不確定能否重返球場，湖人內線僅剩麥基有約在身，或許真的可以考慮簽下崔斯坦湯普生補進，也讓詹姆斯重新跟湯普生聯手，下個球季瞄準兩人聯手的第2次總冠軍。

畢竟假如崔斯坦湯普生前往洛杉磯打球，可望彌補他跟前女友科勒卡戴珊之間的感情，兩人之間關係因為湯普生先前持續「偷吃」生變，卻在上周傳出兩人再次復合的謠言，如果湯普生真的來到卡戴珊家族大本營打球，或許能讓他乖一點！

(中時 )