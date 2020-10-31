長榮大學一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚間8時許從學校返回宿舍途中時失蹤，隨後警方偵破鍾女已遭殺害棄屍高雄阿蓮山區，將涉有重嫌的高雄市28歲梁姓男子逮捕歸案，梁嫌臉書也遭起底。對此，網友痛批：「法官不判死刑， 因可教化，符合綠色三價值：廢死、廢核、台灣獨立當中的第一項，政治正確，升遷無阻。」

據悉，鍾姓女大生在28日晚間從長榮大學步出欲返回租屋處，曾經過台鐵沙崙線高架橋與長大路（大學校門口），沿高架橋下便道往北行走，準備返回租屋處，但隨即遭一位男子擄走，失去蹤影。警方29日前往現場後，確實於台鐵高架橋下便道旁，發現女大生右鞋1隻，研判女大生遭非自願性帶離現場。

警方29日獲報後，立刻透過車辨系統，發現1部自小客車行跡可疑，並查獲位於高雄市阿蓮區的28歲無業梁姓男子。隨警方大批人力前往男子租屋處埋伏，梁姓男子自知難逃，出面坦承犯案，並供稱29日21時許，將被害人屍體載至高雄市阿蓮區一帶棄屍。

消息一出，有網友表示：「法官不判死刑， 因可教化，符合綠色三價值：廢死、廢核、台灣獨立當中的第一項，政治正確，升遷無阻。」本則留言獲得47個「讚」與5個「大笑表情」。其他網友則紛紛留言：「法官：尚屬可教化的。人命不值」、「我們張大眼睛看這次法官會怎麼判？」「同樣的地點發生一樣的事情，是不是環境需要改善。學校是否該關懷外籍生的住宿問題? 人生地不熟的應該安置在比較安全的地方」、「只要法官判刑尚可教化的，就送到法官家去教化，這樣就好很多了」、「某惡魔黨及其信眾：廢死是X世價值！」

(中時新聞網)