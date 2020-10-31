美國總統大選將於11月3日舉行投票，總統川普在多份民調中均落後民主黨候選人拜登，不少台灣人擔憂，若川普連任失敗，將對台美關係產生重大影響。對此，前總統陳水扁指出，對於「美國川粉表態率不高」一事，讓他想起今年台灣大選，時任國民黨候選人韓國瑜的一句話。

阿扁今(31日)在臉書發文表示，《今周刊》近日有篇文章，談及美國大選中，川普支持者多半「不愛表態」，民調在六大搖擺州領先的拜登，能贏到最後？該分析指出，川粉的特性是不喜歡表態，推論民調回答『未決定』、不知道的選民，比較支持川普。阿扁反問，真的是這樣嗎？

阿扁提到，今年台灣總統大選，韓國瑜提出「民調無用論」，「民調冷冰冰、民心熱呼呼」，以及呼籲韓粉在民調表示「唯一支持蔡英文」。媒體封關民調前顯示，蔡英文以48.2%大幅領先韓國瑜27.9%，勝差20.3%，開票結果蔡領先18.5%。阿扁說，並未發生「未決定」、「不知道」選民都是韓粉。

他也說，當年2000年大選前，美、日官員詢問誰會當選總統，台灣官員向美方表示，是國民黨的連戰，民間人士說是阿扁，美日代表說民調好像不是這樣，台灣官員解釋連戰的支持者都是隱性，民調時不愛表態，這也許台美國情不同？

對於阿扁一番言論，有網友留言表示，「2020蔡能勝出是因為香港反送中，否則韓國瑜會赢」。

(中時新聞網)