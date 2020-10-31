法院30日深夜裁定梁嫌收押未禁見。(圖/中時資料庫)

長榮女大生在學校旁台鐵便道遇害，不少學生爆料該路段一到晚上就黑壓壓，路燈根本沒亮過 (圖／資料照、曹婷婷攝)

台南長榮大學鍾姓女大生遭擄殺，警方火速循線逮回28歲兇手梁育誌，法院30日深夜裁定梁男收押未禁見，而梁男在偵訊時說詞含糊且有避重就輕的傾向，因此檢警對其說法存疑，後續將以三大疑點為主軸持續追查。

梁育誌在警訊時向警方供稱，無殺人本意。他早在9月30日時就埋伏於便道意圖想隨機擄走女大生，但徒手拉不走因此計畫失敗；事隔一月，10月28日晚間，他才帶上麻繩，再次於便道中等候，隨機看上了長榮大學鍾姓女大生意圖性侵，但一時失手將其勒斃，才慌張尋找地點棄屍。

警方逮獲梁嫌後，對其所駕駛的紅色自小客車進行鑑識，卻在車內發現血跡反應，以此推斷鍾女遭勒脖後應該仍有意識，生命垂危之際在車中掙扎，並與梁嫌起肢體衝突，所以才會血濺車中。

此外，警方調閱梁男的行車軌跡後發察覺，梁嫌於阿蓮區以及國道3號此兩處停留多時，甚至在國道3號中有來回行駛，行車軌跡重複，警方以此作為線索，成功突破梁嫌心防，找出棄屍地點。

據《ETtoday新聞雲》報導，詭異之處還有梁男把鍾女勒斃到棄屍，時間長達19小時，警方將仔細調查梁男除了載屍繞行外，是否仍做出其他舉動影響著案情發展。同時，梁男聲稱僅「猥褻」鍾女，但是否僅「猥褻」，則待驗屍結果出爐。後續將朝向「是否性侵」、「載屍繞行19小時」、「犯案座車刻意清洗」等三大疑點持續追查。

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(中時新聞網)