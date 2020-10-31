假如這個交易方案可以成真，那麼勇士後場組合太瘋狂了！《看台報告》記者巴克雷31日提出一個誇張交易方案，勇士可用威金斯、帕斯卡、盧尼、普爾等球員，加上今年榜眼籤與未來兩個首輪選秀權，去跟拓荒者換回利拉德與阿里查。

如此一來，勇士將可擁有「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生與利拉德組成的史上最強外線組合，乍看之下這個後場陣容相當瘋狂，不過勇士向來喜歡嘗試看來不太可能的事情，像是採用「死亡五小」陣容，搭配卓雷蒙格林確實看來很可怕。

這筆交易更可以讓勇士不只擁有凶猛外線火力，阿里查的防守能力也能帶來不小幫助，如果讓他跟卓雷蒙格林同時上場，相信會讓對方內線傷透腦筋，這樣的「死亡五小」陣容，光是想像就很瘋狂了，不知道勇士是否考慮如此大膽的交易。

拓荒者則可獲得威金斯這名優異鋒線，帕斯卡與盧尼也能補強內線厚度，更重要的是今年榜眼籤，或可幫助拓荒者找來一名未來的核心球員，既然拓荒者近年來在季後賽表現欠佳，就該好好考慮是否打掉重練，拿利拉德當籌碼也在所不惜。

(中時 )