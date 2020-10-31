歐洲和美國新冠疫情險峻，美國科技股包括蘋果等企業財報預測不理想，以及美國大選前景的不確定因素，引導美股周五全面收跌。

周五收盤，道瓊工業平均指數跌157.5點或-0.59%，為26501.6點。標普500指數跌40.2點或-1.21%，為3270點。那斯達克綜合指數跌274點或-2.45%，為10911.6點。

美股三大指數錄得三月以來最大周線跌幅。科技股領跌，包括臉書、蘋果、網飛、亞馬遜等集體收跌。主要大型科技股雖財報優於預期表現，但對未來財測指引皆疲軟。

美國確診入累計超過900萬人，周四單日新增確診超過9萬人，多個地區感染率上升，包括數個搖擺州確診數上升。

美國財政部長曼努欽批評眾議院議長裴洛西位努力致力於新的紓困方案共識。美援助計畫在選前難以達成。

美國九月個人消費支出月增0.2%，年增1.4%，符合預期。

(時報資訊)