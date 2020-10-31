今年48歲的謝曉華（謝女）是義美高家親戚、高雄牧場第三代高志中的前妻，2年前被傳出與殯葬大亨龍巖集團董事長李世聰過從甚密，謝女雖已年近半百，雍容華貴的打扮相當吸睛。但謝女卻因欠稅1100萬元，上月初被法務部行政執行署發布禁奢令長達半年，每個月生活費只能花24000元，換句話說，謝女無法再過貴婦生活了。

行政執行署新北分署發言人鍾志乘證實，謝曉華因滯欠1100多萬元的贈與稅未繳納，執行署在9月1日對謝女發布禁止命令，並對外公告，時間從9月1日到明年2月底。

所謂「禁止命令」，簡單來說就是「禁奢條款」，意即在禁止時間內，謝女在沒有正當理由下，嚴禁搭計程車、飛機、高鐵；不得購買2000元以上的商品、服務；不能到4星級以上飯店、夜店消費；也不可買賣股票、期貨等；當然，也不能借款給他人超過2000元；每個月生活費不得超出24000元。

本刊調查，謝女原滯欠贈與稅1500多萬元被國稅局移送執行署追討，新北分署清查謝女名下財產發現，謝女已拍賣台北市萬華區1處房產得款400萬元，扣抵追討後又發現謝女生活有豪奢情形，才對其發布禁止命令，未來如果再查出謝女有豪奢情形，就會向法院聲請管收，獲法院裁定核准，可管收3個月。

謝曉華因滯欠贈與稅1100多萬元不還，成了欠稅大戶，被執行署下令禁奢半年。（圖／行政執行署通告）

行政執行署發布謝曉華的禁止命令，也獎勵民眾檢舉，只要民眾提出謝女的奢華行為屬實，因而讓謝女被管收，可領取3萬元至10萬元的檢舉獎金，如果順利追討1100萬元入國庫的話，還可再加碼領5%的獎金。

本刊調查，謝女尚未被行政執行署發布禁止命令前，曾在個人臉書上大秀出國旅遊、美食等照片，被下令禁奢後，如果還沒繳清欠稅，謝女短期內恐怕得要好好控制自己的奢華行為。

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(中時新聞網)