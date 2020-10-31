黑浮咖啡歡度9周年，同時預告台北店開幕，祭出史上最狂優惠。黑浮咖啡表示，自11/1日起祭出多項好康，不僅拍照打卡送拿鐵，身分證只要含9、2、0任一碼，即可買一送一，若再中一碼，再加贈經典招牌拿鐵一杯，等於天天買一送二，不論內用外帶皆可，讓咖啡控11月份盡情喝爆這一波。

黑浮咖啡表示，為歡慶9周年，11/1-11/30為期1個月，同時大放送3項優惠活動，1、拍照打卡送限定飲品：香甜濃郁、酥脆口感「焦糖脆脆拿鐵」2杯免費送；2、咖啡天天買一送一（需同品項）：身分證含9、2、0，若是三碼中兩碼，直接再加贈經典招牌拿鐵一杯。不限內用外帶，每人每天可購一組；3、消費999送200：儲值卡卡友超優惠，揪團分享好康。

黑浮咖啡說，上述活動適用於全台其他門市，可外帶或內用，但不包括台北ATT信義店。黑浮咖啡小編賣關子透露，ATT店不會讓台北的朋友失望的，敬請期待。

除了咖啡買一送二，黑浮咖啡招牌的「麻糬鬆餅」也同步推出超殺優惠，只要在11月份加入黑浮Line好友(@revecafe)，消費4份主餐以上就能以59元銅板價加購「法式焦糖核果鬆餅」一份，鬆餅控可別錯過囉。

黑浮咖啡被譽為「被咖啡耽誤的鬆餅店」，以中南部為據點發展，目前有12家門市，向來以質感店面設計及高品質餐點著稱，是中南部人下午茶、喝咖啡的首選。這次首度揮軍北上，插旗台北信義計畫區，第13家店將於11月中旬開幕，與各咖啡連鎖品牌競逐激烈的咖咖市場。

(中時新聞網)